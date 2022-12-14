Gecenin Ucunda'da Ahmet ve Nermin'den büyük kumpas! 'Macide'ye yazık oldu'

BERRİN HANIM ÖZÜR DİLEDİ

Eve geldikleri gibi Macide ile yalnız konuşmak isteyen Berrin, ona "Biraz fevri davranmış olabilirim. Senden özür dilerim, Sara'ya telefonda söylediklerim için. Bunu ölmek üzere olan bir annenin son çırpınışları diye düşün. Hayatımda Kazım’ı hiç istediği bir şey için bu kadar çabalarken görmedim. Bu durumda benim elimden size mutluluklar dilemekten başka bir şey gelmez" dedi.