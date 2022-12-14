Gecenin Ucunda'da Ahmet ve Nermin'den büyük kumpas! 'Macide'ye yazık oldu'

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 13 Kasım Salı akşamı 11. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Nermin'in yarattığı skandal sonrası zor duruma düşen Macide, ne yapacağını bilemezken; Kazım aşkının arkasında durdu. Bu sırada yenilgiyi hazmedemeyen Nermin ve Ahmet'in, Macide'ye kumpası gündem oldu.
Gecenin Ucunda son bölümde; Nermin'in magazin programında yarattığı skandal sonrası üzülen Macide, Şile'den ayrılıp oteline dönerken, sinirlenen Kazım muhabirler ile ilgili harekete geçti. Macide'nin peşinden Balat'a giden Kazım Işık, onu gazetecilerin arasından çekip aldı.
Kendini sahil kenarına atan Macide, nefes almaya çalışırken Ahmet geldi. Ona hesap sorup, bağırmasını engellemeye çalışırken Kazım yetişti. Macide'ye hemen gitmesi gerektiğini söyleyen Kazım, kardeşiyle yüzleşti.
Çılgına dönen Ahmet ise yıllar boyunca ağabeyinin göz önünde olmasına takıldığından bahsetti. Kardeşine her şeyi kendi edip kendi bulduğunu vurgulayan Kazım ise Ahmet'e Macide'nin onu bir gün bile sevmediğini, istemediğini söyledi. Ağabeyine vurmaya çalışan Ahmet, "Seni defalarca öldürmek istedim keşke yapsaydım. Bu iş burada bitmedi, kabusun olacağım Kazım Işık" dedi.
Odaya girince annesinin öfkesiyle karşı karşıya kalan Macide, yıllarca onun kumar borçları için çalıştığını ve her koşulda arkasında durması gerektiğini söyledi. Yaşadıklarıyla baş etmekte zorlanan Macide, Sara'ya gitti. Kazım'ın baştan beri zehirli olduğunu düşünen Sara ise bu aşkın Macide'ye iyi gelmeyeceğini belirtti.
Eve giden ve Macide'ye aşkını ailesine de itiraf eden Kazım Işık, kendisinden sonra gelen Nermin'le baş başa konuştu. Nermin'i beş parasız bırakıp, geldiği yere dömekle tehdit eden Kazım, eşine "Hiçbir suçu olmayan Macide'den özür dileyeceksin" dedi. Nermin de bunu kabul etti ve akşam Kazım'ın şoförü eşliğinde otele gitti.
Kendisini içeri almak istemeyen Macide'ye "Senden özür dilemem gerekiyor, Kazım yolladı. Sana bayılmıyorum ama Kazım beni hırpaladı. Buna mecburum. Sen ne istedin benden, ailemden?" diyen Nermin, telefonundan gizlice açtığı canlı yayında ağladı. Bunu öğrenen Kazım Işık ise şoförüne Nermin'i yanına getirmesini tembih etti.
Nermin'i kendi arabasına alan Kazım, onu doğup büyüdüğü gecekondu mahallesine getirdi. "Nerede başladıysa orada bitecek Nermin. Takılarını ver" dedikten sonra arabasına binip gitti. Gözyaşlarına boğulan Nermin, ne yapacağını bilemezken çocukluğunda kendisine verdiği sözü hatırladı.
Öte yandan Kazım ve Ahmet'in karşı karşıya gelmesinden korkan Berrin ise Sara'yı arayıp, Macide ile muhattap olmayacağını söyledi ve "Geldiği yere geri dönsün" diye ekledi.
Olanları Macide'ye anlatan Sara, yanlarına gelen Kazım'a “Bana bak Kazım Işık, bundan sonra Macide’yi üzersen, bu kızın yüzünden bir damla yaş akarsa karşında beni bulursun bunu böylece bil” diye çıkıştı.
Mahallenin bakkalına bilekliğini satan Nermin Işık, aldığı parayla bir pansiyona gitti. Üç günlük parasını ödeyen ve uyuduğu odadan hiç mutlu olmayan Nermin, ertesi gün Kazım'a giderek ona yalvardı. Boşanmayı kabul ettiğini söyleyen eşine aldırmayan Kazım, ona başının çaresine bakmasını söyledi. Soluğu Ahmet'in evinde alan Nermin, bundan sonra birlikte hareket edeceklerini söyledi.
Evdeki herkesi Nermin'e yardım etmemeleri konusunda uyaran Kazım Işık, partisinin istediği basın toplantısını gerçekleştirmek için kameralar karşısına çıktı. Kendisinden isteneni yapmayan Kazım, "Macide Hanım'ı seviyorum" diyerek bir kez daha ilan-ı aşk etti. Kazım'ı televizyonda izleyen Macide ise onun yanına koştu. Otoparkta arabanın önüne atlayan Macide, sevdiği adama aşkını haykırdı.
Bu sırada evde kendisi için bir doğum günü partisi organize eden Cihangir, ağabeyini arayarak Ahmet'i çağırmayacağını söyledi ve Macide ile ikisini kutlamaya davet etti. Ahmet'in evinde uyanan Nermin ise Cihangir'in maskeli bir parti organize edeceğini ve Macide'yi tuzağa düşürüp ikisini öpüşürken fotoğraflayacağını söyledi. Serra'dan bununla ilgili yardım isteyen Nermin, Ahmet'le birlikte partiye gitti.
Eve geldikleri gibi Macide ile yalnız konuşmak isteyen Berrin, ona "Biraz fevri davranmış olabilirim. Senden özür dilerim, Sara'ya telefonda söylediklerim için. Bunu ölmek üzere olan bir annenin son çırpınışları diye düşün. Hayatımda Kazım’ı hiç istediği bir şey için bu kadar çabalarken görmedim. Bu durumda benim elimden size mutluluklar dilemekten başka bir şey gelmez" dedi.
Kazım konuşma yaparken tuvalete giden Macide, kapının altından Serra'nın attığı notu Kazım yolladı sandı. Aşağıya havuz başına indiğinde ise Ahmet'i görüp şoke oldu. Ahmet, Macide'yi bırakmak istemedi ve Nermin'e ortamı terk etmesini söyledi. Onu dinlemeyen Nermin, eline bıçak alan Macide'yi Ahmet'i bıçaklaması için yüreklendirdi. Macide'ye öyle bir insan olmadığını anlatan Ahmet ise onu durdurmaya çalışırken ittirdi. Başını çarpan Macide bayıldı.
Onu öldürdüğünü söyleyerek kendisine kızan Nermin'i susturmak isteyen Ahmet, boğazına yapıştı. Boğulmamak için uğraşan Nermin ise masadaki makasa uzandı ve Ahmet'e sapladı. Ardından bunu tekrar eden Nermin Işık, ortamı terk etmeden önce makası Macide'nin eline tutuşturdu.
Uyandığında elindeki makası ve yerde yatan Ahmet'i görünce şoke giren Macide, donup kalırken onu evin içerisinde arayan Kazım, aşağıya geldi. Sevdiği kadını sakinleştirmeye çalışan Kazım Işık, kardeşini yerde yatarken görünce şaşırdı.
Ahmet ve Nermin'in Macide'ye kurduğu kumpasa sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Sanırım Macide'nin sonu, Nermin gibi olacak. Nermin de işlemediği bir suçu yıllardır işlemiş sanıyordu",
"Kazım, Macide'ye inanıp onu koruyacak",
"Olan yine Macide'ye oldu",
"Ahmet kazdığı kuyuya düştü resmen, umarım ders olur ona",
"Nermin ve Ahmet ne kadar tehlikeliyse Serra da o kadar kötü",
"Umarım Ahmet ölmez ve gerçekleri söyler",
"Macide'ye yazık oldu",
"Kazım gerçekleri ortaya çıkarır",
"Serra, Ahmet'i kaybetme korkusuyla Nermin'i ele verecek"