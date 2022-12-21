Gecenin Ucunda'da Berrin'den beklenmeyen hamle: Macide öldü mü?

BERRİN, KAZIM'I SUÇLADI

O anlarda içeri giren Berrin, Ahmet'in başında çaresizce duran Kazım'ı görünce şoke oldu. Oğluna "Kardeş katili oldun" diye bağıran Berrin, yardım çağırmalarını istedi. Bu sırada Şermin de kızı Macide'nin nerede olduğunu sordu.

Kimse görmeden yalıdan çıkan Nermin ise taksiye binerek kaldığı otele geri döndü. Elindeki bıçak izi çok acıyan Nermin, odasına yerleşip Serra'yı aramaya başladı.