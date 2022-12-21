Gecenin Ucunda'da Berrin'den beklenmeyen hamle: Macide öldü mü?

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 20 Aralık Salı akşamı 12. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Nermin'in bıçakladığı Ahmet ölümle pençeleşirken, Kazım hiçbir şey hatırlamayan Macide'yi kurtarmak için uğraştı. Ahmet'in düştüğü durumun Macide yüzünden yaşandığını düşünen Berrin ise yaptığı hamle ile gündem oldu.
Gecenin Ucunda son bölümde; Ahmet'in yanında kanlar içinde uyanan Macide'yi sakinleştirmek için uğraşan Kazım, kardeşinin yaşadığını anlayınca Macide'yi Zafer'e emanet ederek onu götürmesini istedi.
O anlarda içeri giren Berrin, Ahmet'in başında çaresizce duran Kazım'ı görünce şoke oldu. Oğluna "Kardeş katili oldun" diye bağıran Berrin, yardım çağırmalarını istedi. Bu sırada Şermin de kızı Macide'nin nerede olduğunu sordu.
Kimse görmeden yalıdan çıkan Nermin ise taksiye binerek kaldığı otele geri döndü. Elindeki bıçak izi çok acıyan Nermin, odasına yerleşip Serra'yı aramaya başladı.
Ahmet'in ölüp ölmediğini merak eden Serra ise Zafer'i arasada ondan bir bilgi alamadı. Bu sırada hastanede olan Cihangir, Berrin, Kazım ve Yasemin'den Berrin; oğlunu suçlamaya devam etti. Ahmet'in normal biri olmadığını vurgulayan Kazım ise daha fazla dayanamayıp Macide'nin yanına gitti.
Macide'ye onu korumaya çalıştığını anlatan Kazım, tekrar bir şey hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Hatırlayamadığını açıklayan Macide, gördüğü kabuslarla ateşlenince Kazım sarılıp onunla uyudu.
Ameliyattan çıkan Ahmet, yoğun bakımda uyutulurken, Berrin, Yasemin ve Cihangir eve döndü. Kazım'ın Macide'yi koruduğunu anlayan Berrin, Macide'yi suçlarken; Cihangir de ağabeyinin normal olmadığını ve Kazım'ın haklı olduğunu söyledi. Berrin bunun üzerine kızını hastaneye yolladı.
Sabah uyanan Macide ise her şeyi hatırlamak için Ahmet'i görmesi gerektiğini Kazım'a söyledi. Bunu önce kabul etmeyen Kazım, tüm tedbirleri alarak onu Ahmet'e götürdü. Ahmet'in yanına giren Macide, onu kendisine saldırdığı anı hatırladı. Kazım'a da teslim olmak istediğini açıkladı.
Macide'yi teslim olmaya götürmekten vazgeçen Kazım, onu sakladığı eve geri getirdi. Macide içeri girmek istemeyince onu kucaklayan ve içeri sokan Kazım Işık, Macide'ye sarılarak "Bana kız, bana bağır ama bana inanmamazlık etme. Sadece ikimiz için yapıyorum. Ben dünyada kimseyi bu kadar sevmedim Macide" dedi. Sonrasında Macide'yi öperek "Hoşçakal sevgilim" dedi.
Neler olduğunu anlayamayan Macide hemen cama koşarak Kazım'a seslendi. Kapıdaki adamlara Macide'nin çıkmayacağını söyleyen Kazım, arabasına binip gitti. Bu anlara Kazım ve Macide'yi takip eden Yasemin de şahit oldu.
Yasemin'in ağabeyinin aşkından bahsetmesine kızan Berrin ise oğlunu o kızdan kurtaracağını söyledi ve bir plan yaptı.
Bu sırada Serra ile konuşan Nermin, Macide'nin bir şey hatırlamadığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Hemen Berrin'e giden Nermin, Macide'nin eve düşen yıldırım gibi her şeyi karıştırdığını ve bunun bedelini ödemesi gerektiğini söyledi. Ardından da lüks bir otele yerleşerek masaj yaptırıp tüm gece eğlendi.
Şirkete gidip tüm yetkilerini Cihangir'in üzerine devreden Kazım Işık, Macide'nin hapiste olmasına dayanamayacağını belirtti. Bunu kabul edemeyen Cihangir ise ağabeyinin kararına saygı duymaya karar verdi.
Teslim olmadan önce Macide'yi arayan Kazım Işık, ona bir iki gün sonra evden çıkabileceğini, sonrasında da annesiyle İstanbul'u terk etmesini tembihledi. Kazım'ın suçu üstleneceğini anlayan Macide, yalvarsa da Kazım telefonu kapattı.
Ahmet'in başına gelenlere üzülen Serra, Nermin'in kaldığı otele gidip ondan hesap sordu. Onun rahatlığından şüphelenen Serra, boynundaki izleri ve elindeki eldivenleri görünce Ahmet'i Nermin'in bıçakladığını anladı. Bunu açığa çıkaracağını söyleyen Serra'yı tehdit eden Nermin, notta onun yazısı olduğunu söyleyip arkadaşını tehdit etti.
Elinde Nermin'in partiye gizlice girdiğine dair fotoğraf olan Serra, teslim olmaya hazırlanan Kazım'a her şeyi anlattı. Soluğu Nermin'in yanında alan Kazım, her şeyi bildiğini söyleyip ona hesap sordu. Ağlamaya başlayan Nermin, gerçeği itiraf ederken kanlar içinde kaldı. Hemen eşini hastaneye götüren Kazım, onun hamile olduğunu öğrenince şoke oldu. Bebeğe Nermin de çok şaşırdı.
Tutulduğu evden kaçırılan Macide, baygın bir şekilde arabayla tekneye götürüldü. Macide'yi tekneye bindiren adamlar açıldıktan sonra onu denize attı. Ardından da Berrin Hanım'ı arayıp "Her şey istediğiniz gibi" diyerek bilgi verdiler.
Yeni bölüm sonrası yayılanan 13. bölüm tanıtımında ise Macide'nin yalıya gelip Berrin Hanım'a hesap sorması dikkat çekti. Macide ve Kazım'ın başına gelenler ile yeni bölüm tanıtımına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Macide'yi kim kurtaracak acaba?"
"Nasıl bir oyunun içindesiniz?"
"Serra sana helal olsun"
"Nermin her seferinde dört ayak üstüne düşüyor"
"Berrin Hanım ne gerek vardı buna?"
"Macide, Berrin'e ne çok iyilik yaptı. Çok yazık"
"Macide hiçbir şey hayrına gelişmiyor"
"Kazım ve Macide iyi bir gün göremeyecek"
"Berrin rüya görüyor bence"
"Kazım annesine gerçekleri anlatınca Berrin pişman olacak, Macide'yi rüyasında görecek"
"Macide'nin eve gelişi ya rüya ya hayal"
"Berrin hayal görüyor bence"