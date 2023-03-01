Gecenin Ucunda’da Kazım'a Macide sürprizi! 'Biraz da sen kıskan'

KAZIM PANİK ATAK GEÇİRDİ

Bu sırada Nazlı ile sohbet eden Kazım Işık, Macide'nin tüm özelliklerini çok sevdiğini ve "Benim hayatımın tek gerçeği Macide" dedi. Gece Kazım'a odasının hazır olduğunu söyleyen Nazlı, Macide'ye çok emrivaki yaptığını ifade etti.



Ardından Kazım panik atak geçirince telaşlanan Nazlı, Macide'yi aradı. Telefonda Kazım'a kendisine odaklanmasını söyleyen Macide, onun kendisine gelmesini sağladı. Nazlı'ya ne olduğunu soran Macide, ikisinin Nazlı'nın evinde kaldığını öğrenince çok sinirlendi.