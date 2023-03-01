Gecenin Ucunda’da Kazım'a Macide sürprizi! 'Biraz da sen kıskan'

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 28 Şubat Salı akşamı 18. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Ankara'ya Kazım'ın yanına giden Macide'nin Nazlı'ya karşı tutumu akabinde Kazım'ın Nejat'ı kıskanması gündem oldu.
Gecenin Ucunda son bölümde; Macide, Kazım ve Nazlı ile Ankara'ye gitmeyip üniversitede derse girdi. Ankara yolundayken otellerin önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Nazlı, ona kendi evinde kalmayı teklif etti.
Akşam eve dönen Macide'ye Berrin ve Nermin, neden Ankara'ya gitmediğini sordu. Macide ise okulda işlerinin uzadığını ifade etti. Kazım'ın Ankara'ya gitmesine sinirlenen Macide, odasına çıktığında öfkelendi.
Bu sırada Nazlı ile sohbet eden Kazım Işık, Macide'nin tüm özelliklerini çok sevdiğini ve "Benim hayatımın tek gerçeği Macide" dedi. Gece Kazım'a odasının hazır olduğunu söyleyen Nazlı, Macide'ye çok emrivaki yaptığını ifade etti.
Ardından Kazım panik atak geçirince telaşlanan Nazlı, Macide'yi aradı. Telefonda Kazım'a kendisine odaklanmasını söyleyen Macide, onun kendisine gelmesini sağladı. Nazlı'ya ne olduğunu soran Macide, ikisinin Nazlı'nın evinde kaldığını öğrenince çok sinirlendi.
Üniversiteden arkadaşı Nejat'ı arayan Macide, onun "Ankara'ya git" sözlerine kulak verdi. O sırada Kazım'ın üstünü örten ve saçını okşayan Nazlı, kapı çalınca şoke oldu.
Vedat'tan adresi alıp eve gelen Macide, onlarla birlikte lansmana katıldı. Gazetelere manşet olan Macide, eve döndüklerinde Kazım'a "Nazlı ile çalışmanı istemiyorum" dedi.
Nazlı'nın istediği doğrultuda yaşamak istemeyen Macide, "Koskoca ülkede başka siyasi danışman mı yok?" dedi. Bunun üzerine Kazım da "Tamam ama sen de bu doktora işinden vazgeçeceksin" ifadelerini kullandı.
Macide bu teklifi kabul etmeyince Kazım da Nazlı ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Ertesi gün yalıda Ahmet ve Serra'nın nikahı için hazırlıklar devam ederken, törene katılmak istemeyen Macide doktoraya kabul edildiğini öğrendi. Arkadaşlarıyla buluşan Macide ile konuşan Kazım, sonrasında Zafer'den Serra ile Ahmet'in evli olduğunu ifade etti.
Bu sırada Serra'dan intikam almak isteyen Yasemin, elindeki içeceği gelinliğe döktü. Çok üzülen Serra, vakit olmadığı için Nermin'den gelinliğini istemek zorunda kaldı.
Konuklardan önce gelen Kazım Işık, fotoğraf çektirerek Nazlı'ya iletti. Serra ile Ahmet'in zaten evli olduğunu öğrendiğini ifade eden Kazım, törenin iptal olduğunu duyurdu. Sonrasında Macide ve arkadaşlarının yanına giden Kazım, Nejat'a iş teklif etti.
Sabah Kazım'ın ofisine işi kabul ettiğini söylemeye giden Nejat, ekibini kendi seçmek istediğini belirtti. O sırada ofise giren Macide'nin ekibin başında olacağı ortaya çıktı.
Öte yandan Sara'nın oğlu Ateş ile görüşeceğini unutan Cihangir'in yanına giden Şermin, onunla yakınlaşırken mekana giren Nermin, o anları videoya aldı.
Kazım ve Nazlı'yı kıskanan Macide'nin yaptığı hamleye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Biraz da sen kıskan Kazım"
"Nazlı sen Ankara'ya geri dön bence"
"Macide'nin aklına hayranım"
"Bravo sana Macide"
"Kazım ve Macide yine karşı karşıya gelecek"
"Nazlı da Kazım'ı kıskanıyor"