Gecenin Ucunda’da Kazım’ın büyük aşkı bitti! ‘Macide bunu hak etmedi’

BERRİN İLE KAZIM YÜZLEŞTİ

Hemen emniyete gelen Berrin, oğluna “Sen burada çıkmadan bana sıcak yemek, uyku yok” derken, Kazım da “Seni tanımasam bu söylediklerine inanacağım. Her şeyi biliyorum anne. Macide ile ikinizi duydum. Macide’yi öldürmeye çalıştığını biliyorum” dedi. Bunun üzerine sinirlenen Berrin ise “Sen çok mu günahsızsın Kazım? Ben ne yapıyorsam Ahmet için yaptım. Daha fazla üstüme gelirsen Nermin’in Ahmet’i bıçakladığını ve senin bunu bildiğini Macide öğrenir” ifadelerini kullandı.