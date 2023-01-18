Gecenin Ucunda’da Kazım’ın büyük aşkı bitti! ‘Macide bunu hak etmedi’

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 17 Ocak Salı akşamı 15. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Ahmet ve Berrin’in hastaneyi şikayet etmesiyle tutuklanan Kazım’ın, Macide’den boşanmak istemesi dikkat çekti.
Gecenin Ucunda son bölümde; annesi ve kardeşinin hastaneyi ihbar etmesi sonrası tutuklanan Kazım, kutlamadan polisler eşliğide götürüldü. Neler olduğunu anlayamayan Macide, eşi için endişelendi. Cihangir ve Zafer ile birlikte emniyete giden Macide, eşiyle görüşmek istedi ama Kazım onu görmek istemedi.
Ertesi sabah Ahmet’e giden Berrin ise oğluna İsveç yalanını devam ettirmesini tembihledi. O sırada oğlunun suyuna ilaç katan Berrin, “Herkesi iyileştiğine inandırmamız gerekiyor. Öncelikle şu Macide takıntısından kurtulmamız gerek. Ben bunun için bir yol düşündüm. Sana sözümü geçirebileceğim, safça bir kız bulmamız lazım. Sen de onunla evleneceksin” dedi. Berrin Hanım bu kişinin Serra olduğunu söyledi.
Sabah emniyete Macide’nin yanına gelen Cihangir, ağabeyi ile görüştü. Kardeşine Macide’yi eve yollamasını söyleyen Kazım Işık, annesiyle görüşmek istediğini belirtti. Macide’nin yanına giden Cihangir, “Perişan görünüyorsun, ağabeyim seni böyle görse daha çok üzülür” diyerek onu eve gitmeye ikna etti. Sonrasında annesini arayan Cihangir, Kazım’ın onunla görüşmek istediğini ifade etti.
Hemen emniyete gelen Berrin, oğluna “Sen burada çıkmadan bana sıcak yemek, uyku yok” derken, Kazım da “Seni tanımasam bu söylediklerine inanacağım. Her şeyi biliyorum anne. Macide ile ikinizi duydum. Macide’yi öldürmeye çalıştığını biliyorum” dedi. Bunun üzerine sinirlenen Berrin ise “Sen çok mu günahsızsın Kazım? Ben ne yapıyorsam Ahmet için yaptım. Daha fazla üstüme gelirsen Nermin’in Ahmet’i bıçakladığını ve senin bunu bildiğini Macide öğrenir” ifadelerini kullandı.
Sonrasında oğlu Ahmet’e sakin durması için uyarılarda bulunan Berrin, Serra ile görüştü. Ona Ahmet ile evlenmesini istediğini söyledi. Bu teklifi kabul eden Serra, akşam Zafer ile buluştu, eşine onu artık sevmediğini söyleyerek boşanmak istedi.
Kazım için endişelenen Macide ise hapishaneye görüşe gitti. Fakat Kazım eşine soğuk davranarak onu eve yolladı. Macide, Kazım’ı nasıl kurtaracağını düşünürken, Ankara’da Nazlı Şahiner adında bir avukat olduğunu öğrendi. Hemen Handan ve Vedat’tan yardım isteyen Macide, avukatın davayı almasını sağladı.
Kazım ile görüşen avukat, onu çabucak dışarı çıkarabileceğini söyledi. Kazım bunu kabul edince de Macide ile Nazlı Şahiner, dava için günlerce çalıştı. Bu sırada Ahmet’in suyuna ilaç karıştıran ve planı tıkır tıkır işleyen Berrin, oğlunu Serra ile evlendirdi.
Dava günü gelip çattığında hazırlanan Macide, Kazım’ın kendisine soğuk davrandığını ve görüşmek istemediğini annesiyle paylaştı. Annesi de kızına sabırlı olmasını öğütledi. Cihangir ve Yasemin ile duruşmaya giden Macide, Kazım’ı görünce ona sarıldı. Acak Kazım ona karşılık vermedi.
Duruşma sırasında savunmasını yapan Nazlı Şahiner, hakim karar verirken ilaçlarla ilgili belgeyi mahkemeye sundu. Dava sonrası serbest kalan ve basın açıklamasında avukatına teşekkür eden Kazım, kendisini sarılan Macide’ye, “Benimle annemden intikam almak için evlendiğini biliyorum Macide. Her şey bitti” dedi. Avukat Nazlı’nın savunma için Macide ile çalıştığını söylememesi de dikkatlerden kaçmadı.
Kazım’ın Macide’ye her şeyin bittiğini söylemesi ve avukat Nazlı’ya sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Kazım ile avukat arasındaki etkileşim dikkatimi çekti”
“Kazım, Macide bunu hiç hak etmedi”
“Macide’ye yazık olacak”
“Kazım avukatla beraber olarak Macide’den intikam alacak”
“Avukat ağzını açmadı Macide konusunda”
“Kazım kesin avukatla bir şeyler yaşayacak, Macide de onları kıskanacak”
“Olan yine Macide’ye oldu”