Gecenin Ucunda’da Macide ile Kazım aşkı bitti! ‘Başına gelen her şeyi hak etti’

KAZIM’DAN NAZLI’YA İŞ TEKLİFİ

Eve giden Macide, annesinin ısrarı üzerine Nermin ve Berrin Hanım’a dinleneceğini söyledikten sonra odasına çıktı. Bu sırada tahliye olan Kazım da Nazlı ile birlikte kendisi için gelen parti heyetiyle görüşmeye gitti. Ankara’dan gelen heyet, Kazım Işık’a genel başkanlık teklif ettiler. Düşünmek isteyen Kazım, Nazlı ile durum değerlendirmesi yaptı.

Ankara’ya döneceğini söyleyip teşekkür eden Nazlı’ya gitmemesini söyleyen Kazım, onun fikirlerine ihtiyac olduğunu belirtti. Nazlı da işi olmadığını bir gün daha İstanbul’da kalabileceğini ifade etti.