Gecenin Ucunda’da Macide ile Kazım aşkı bitti! ‘Başına gelen her şeyi hak etti’

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 24 Ocak Salı akşamı 16. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; hapisaneden çıkan Kazım’ın eşine olan tavrı Macide’yi üzerken, Berrin’in Ahmet hamlesi ve akabinde yaşananlar gündem oldu.
Gecenin Ucunda son bölümde; tahliye olan Kazım, kendisine sarılan Macide’ye her şeyin bittiğini söyleyince Macide yıkıldı. Sonrasında Cihangir’den arabasını isteyen Macide, cezaevi arabasının peşine takıldı.
Kazım ile konuşmak için ısrar eden Macide, eşi aşağıya inince “Seni çok seviyorum” dedi. Buna inanamadığını söyleyen Kazım ise artık gitmesi gerektiğini belirtti.
Eve giden Macide, annesinin ısrarı üzerine Nermin ve Berrin Hanım’a dinleneceğini söyledikten sonra odasına çıktı. Bu sırada tahliye olan Kazım da Nazlı ile birlikte kendisi için gelen parti heyetiyle görüşmeye gitti. Ankara’dan gelen heyet, Kazım Işık’a genel başkanlık teklif ettiler. Düşünmek isteyen Kazım, Nazlı ile durum değerlendirmesi yaptı.
Ankara’ya döneceğini söyleyip teşekkür eden Nazlı’ya gitmemesini söyleyen Kazım, onun fikirlerine ihtiyac olduğunu belirtti. Nazlı da işi olmadığını bir gün daha İstanbul’da kalabileceğini ifade etti.
Ardından eve gelen Kazım, Macide’nin ısrarı sonrası ilk olarak yukarı çıktı. Eşine çok kızan Macide “Ben Kazım için bütün dünyayı karşıma alayım. O, beni kapının önüne koysun. Benim hak ettiğim bu muydu?” dedi. Kazım da “Ben senle annemi konuşurken duydum. İntikam dolusun, ben orada yokum. Beni annemden alacağın intikama esir ettin. Herkesin bizi evli sanması oyununa devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Akşam Cihangir’le dertleşen Kazım, Macide’nin onu çok sevdiğini kardeşinden de duydu. Odaya gittiğinde eşini uyurken gören Kazım Işık, Nazlı’nın “Macide bir boyunca benimle çalıştı. Karının kıymetini bil” sözlerini hatırladı. Ardından Macide’nin Berrin’e söylediklerini hatırlayan Kazım, içerideki kanepede uyudu.
Sabah Kazım’ın koltukta uyuduğunu gören Macide, onun yanına uzandı. Kazım’ı çok özlediğini söyleyen Macide onu öpse de Kazım karşılık vermedi. Olanı biteni sindirmek istediğini belirterek aşağıya indi. Annesinin kahvaltı ısrarı sonrası da “Tam bir örnek anne. Oğlu kahvaltı etmeden evden çıksın istemez ama karısını öldürmeye çalışır” dedi.
Kazım odadan gidince Sara’yı arayan Macide, onunla buluşmak istedi. Tam oğlunu bulmak için bulduğu adrese giden Sara, yoldan dönüp arkadaşıyla buluştu. Macide’nin yaşadığı sorunlara odaklanamayan Sara, oğlunu bulduğunu anlattı. Ardından Ateş’in çalıştığı yere giden Sara, onu takip etti. Ateş’e annesi olduğunu söyleyen Sara, onun tepkisiyle karşılaştı. Sara, oğluna adresini, telefonunu verse de Ateş kabul etmedi.
Kazım ile barışmak için odasında romantik bir yemek hazırlayan Macide, eşinin tepkisiyle şaşırdı. Kazım’ın tavırlarından çok rahatsız olduğunu belirten Macide, boşanmak istediğini söyledi. Ancak Kazım Işık bunu kabul etmedi.
Bu sırada Ahmet’in baskısı, Serra’nın tehditlerine dayanamayan Berrin yeni bir plan yaptı. Doğru zamanda oğlunu tekrar ortaya çıkarmak isteyen Berrin, Kazım’a oğlunun tedavisinin bittiğini söyledi. Kazım ise Ahmet’i sildiğini, gözüne gözükmemesini söyledi.
Ardından ailesini bir araya toplayan Kazım, yeniden siyasete atılacağını ve herkesin desteğine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Gece üstü açık uyuyan eşine kıyamayan Kazım, Macide’nin üzerini örtüp alnından öptü. Aslında uyumayan Macide, eşinin bu tavrıyla çok mutlu oldu. Sabah erkenden şirkete giden Kazım, Macide’yi arayarak öğle yemeği yemek istedi. Kabul eden ve hazırlanan Macide, yalıdan çıktı.
Restorana gittiğinde ise Nazlı’yı da orada gören Macide, kendisini yemeğe Nazlı’nın davet ettiğini öğrenince bozuldu. Kazım’ın siyasi imajını korumak için boşanmak istemediğini anlayan Macide, kendisini toparlamaya çalışırken aile fotoğrafı için Işık Ailesi’nin üyeleri de geldi.
Buna şaşıran Macide, Ahmet ve Serra’nın gelişiyle öfkeden deliye döndü. “Bu çok fazla” diyen Macide, mekanı terk ederken basın mensuplarına da “Kazım Bey ile boşanıyoruz” açıklamasını yaptı.
Kazım’ın Macide’ye olan tavrı ve tüm yaşananların ardından Macide’nin boşanacaklarını açıklamasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Bravo Macide”
“Gerçekten yeter Kazım”
“Kazım Macide’yi hak etmediğini kanıtlamış oldu”
“Macide çok iyi yaptı, Kazım’a az bile”
“Yapman gerekeni yaptın Macide”
“Başına gelen her şeyi hak ettin Kazım Işık”
“Bu hikayede yanan Macide oldu”
“Macide ne hayaller ile evlendi yaşadıklarına bak”
“Macide doğrusunu yaptı, şimdi bekle gör Kazım Işık”