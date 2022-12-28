Gecenin Ucunda'da Macide ve Kazım'dan büyük sürpriz! 'Her şey şimdi başlıyor'

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 27 Aralık Salı akşamı 13. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Nermin’in hamileliğinden haberi olmayan Macide'nin Kazım’la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin etmesi ve evlemesi gündem oldu.
Gecenin Ucunda'nın son bölümünde; Macide'yi denize attıran Berrin, vicdan azabıyla fenalaşırken; Yasemin ve Cihangir anneleri için bir hayli korktu.
Baba olacağını öğrenen Kazım, Nermin'e "Sence sen anne olmayı hak ediyor musun? Benim evladım senin gibi katil ruhlu bir anneyi hak etmiyor. Seninle hesabım daha bitmedi. Ben kararımı verene kadar kimseyle bir şey konuşmayacaksın" dedi.
Plan yaparak Serra'yı hastaneye getirten Nermin, "Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir diye boşuna dememişler. Gel hasret giderelim Serra" deyip odaya götürdü. Serra'ya muhbirlik yapmasını teklif eden Nermin, onu koruyacağını ifade etti.
Bu sırada Yasemin, annesinin kötüleştiğini söylemek için Kazım'ı aradı. Nermin'i hastanede bırakıp şoförüne emanet eden Kazım, yalıya koştu. Aynı anlarda Berrin'in adamları kendisine yardım edince sudan çıkan Macide, kendine gelince oradan kaçtı.
Soluğu yalıda alan Macide, Berrin Hanım'a neden kendisini öldürmek istediğine dair hesap sordu. Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa dönerken, Yasemin tüm suçu üstlendi.
Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Macide, baygınlık geçirirken uyandığında Berrin Hanım'ın adamlarıyla konuştuğunu duydu. Onun karşısına dikilen Macide, her şeyin farkında olduğunu ve bunu her gün ona hatırlatacağını söyledi. Ardından Kazım ile yalıdan çıkan Macide, hastaneye gitmek istemediğini konuşmak istediğini ifade etti.
Macide, teslim olmak istediğini söyleyince Kazım, onun suçlu olmadığını açıkladı. Nermin'i hamile olduğu için ele vermeyen Kazım Işık, bir garsonun Macide'yi duyup geldiğini ve Ahmet'le boğuşurken onu bıçakladığını anlattı.
Ardından otele annesinin yanına dönen Macide, onla ve Sara ile hasret giderdi. Sara'ya yalnızken olanı biteni anlatan Macide, bu savaştan yenik çıkmayacağını ve her gün Kazım ile olup onun ailesinden intikam almak istediğini belirtti. Sara ise arkadaşına bunu desteklemediğini söyledi.
Nermin'in tahlilleri çıkınca uyuşturucu kullandığını öğrenen Kazım, ona kızıp bebeğe de kendine de dikkat etmesi konusunda uyardı. Onu polise vermeyeceğini anlatan Kazım, boşanmayı koşulsuz şartsız kabul edeceğini vurguladı. Kazım, uyanan Ahmet'i de olanları unutması ve şikayetçi olmaması konusunda uyardı.
Berrin ve Ahmet bunun sebebini merak ederken; hastane çıkışı Nermin ile buluşan Berrin, babaanne olacağını öğrendi. Buluşmada yalıya gidebilmek için numara yapan Nermin, karnının ağrıdığını söyleyince Berrin onu otele yollamadı.
Aynı anlarda Macide ile buluşan Kazım, baba olacağını ondan gizlerken, simit alarak gelen Macide de hep onunla olmak istediğini belirterek Işık'a evlenme teklif etti. Çok şaşıran ve mutlu olan Kazım, bunu yapacaklarının sözünü verdi.
Yalıya gittiğinde Nermin'i gören Kazım, ona boşanma evraklarını imzalattı ve oteline götürdü.
Tatil için Asos'a giden ve orada evlenen Macide ve Kazım, keyifli bir balayı yaptı. İkili, kendilerine alyans almaya gittiklerinde beğendikleri bebek patiğini de aldı.
Bu sırada Nermin'in yalıya dömesini isteyen Berrin ise oğluyla Macide'nin gelişini kutlayacakmış gibi Nermin'e baby shower partisi düzenledi.
Balayından gelen Kazım ve Macide, kapıdan girdiği gibi balonu patlatan Nermin, "Oğlumuz oluyor Kazım" dedi. Bebekten bir haber olan ve şaşıran Macide ise hemen toparlanarak Nermin'i tebrik etti. Aldığı patikleri de ona hediye etti.
Sonrasında kendilerinin de kutlaması gerektiğini ifade eden Macide, yüzüğünü göstererek Kazım ile evlendiklerini duyurdu. Bu haber sonrasında Nermin ve Berrin şoke oldu.
Kazım ile Macide'nin evlenmesine ve Macide'nin Nermin'e yaptığı hamleye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Macide sen nasıl bir kraliçesin",
"Nermin neye uğradığını şaşırdı"
"Macide herkese ters köşe yaptı"
"Geçmiş olsun Nermin"
"Macide savaş kılıçlarını çıkarttı"
"Hikaye esas şimdi başlıyor"
"Bravo Macide"
"Macide, Berrin ve Nermin'e savaş açtı"
"Nermin kazdığı kuyuya kendi düştü"
"Her şey yeni başlıyor"