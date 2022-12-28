Gecenin Ucunda'da Macide ve Kazım'dan büyük sürpriz! 'Her şey şimdi başlıyor'

NERMİN YENİDEN YALIDA

Nermin'in tahlilleri çıkınca uyuşturucu kullandığını öğrenen Kazım, ona kızıp bebeğe de kendine de dikkat etmesi konusunda uyardı. Onu polise vermeyeceğini anlatan Kazım, boşanmayı koşulsuz şartsız kabul edeceğini vurguladı. Kazım, uyanan Ahmet'i de olanları unutması ve şikayetçi olmaması konusunda uyardı.

Berrin ve Ahmet bunun sebebini merak ederken; hastane çıkışı Nermin ile buluşan Berrin, babaanne olacağını öğrendi. Buluşmada yalıya gidebilmek için numara yapan Nermin, karnının ağrıdığını söyleyince Berrin onu otele yollamadı.