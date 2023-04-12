Gecenin Ucunda'da Macide'den bebek şartı! "Kazım vazgeç artık"

ZAFER VE SERRA'DAN MACİDE'YE YARDIM

Eve gelen ve Sara'nın bağırdığını duyan Macide, "Her şeyi öğrendim. Tüm bunların sebebi benim. Çok özür dilerim" dedi.

Sara'ya oğlunu bulacağına dair söz veren Macide, Zafer ile Serra'yı tehdit etti. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Serra, Zafer'i Macide'ye yardım etmek için ikna etti.