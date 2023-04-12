Gecenin Ucunda'da Macide'den bebek şartı! "Kazım vazgeç artık"

Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı, Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, 11 Nisan Salı akşamı yayınlanan 24. bölümünde Macide'nin Kazım'dan kurtulmak için verdiği çaba dikkat çekti.
Gecenin Ucunda son bölümde; annesinden duyduklarıyla şoke olan Macide, eve gelip Kazım'a kısa bir tatile çıkmak istediğini söyledi.
Birlikte Ağva'ya gitmek için yola çıkan ikiliden Kazım, Bugüne kadar yaptığım ne varsa sana olan sevgimden, aşkımdan" dedi.
Kazım polislerle giderken Macide de Nazlı'yı arayıp "Kazım, onu ihbar ettiğimi anlamaz değil mi?" diyerek Taner'i Nermin'e götüreceğini belirtti.
Eve gelen ve Sara'nın bağırdığını duyan Macide, "Her şeyi öğrendim. Tüm bunların sebebi benim. Çok özür dilerim" dedi.
Sara'ya oğlunu bulacağına dair söz veren Macide, Zafer ile Serra'yı tehdit etti. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Serra, Zafer'i Macide'ye yardım etmek için ikna etti.
Sara ile birlikte gidip Ateş ve Nermin'i alan Macide, onları Sara'nın evine götürdü. Sabah Taner'i almak için yalıya giden Macide, karşısında Kazım'ı görünce şoke oldu.
Birlikte kahvaltıya giden ikiliden Kazım, hamile olduğunu bildiğini Macide'ye söyledi. Sara'ya ulaşamayan Macide ise durumu idare etmeye çalıştı.
Nermin'i güvenli bir yere götürmek için çabalayan Macide, onu Ateş'in evine yolladı.
O sırada uyanan Cihangir, Şermin'i kurtaracak ifadeyi vereceğini söyledi. Onu ikna etmeye çalışan Kazım, kardeşinin Nermin'i içeride tutmasına karşılık şirketi ona vermeyi kabul etti.
Ertesi gün Kazım'la hastaneye gideceklerini Nermin'e haber veren Macide, bebeği ona teslim edeceğinin sözünü verdi.
Ancak Kazım'ın çanta almaya gitmeyip hızlıca peşinden gelmesiyle şoke olan Macide, Nermin'i zorla yolladı.
Eve döndüklerinde kapıyı Macide'nin üzerine kilitleyen Kazım, kendisini onun ihbar ettiğini bildiğini söyledi.
Tüm bu zorbalığı, sevgi ile açıklayamayacağını söyleyen Macide, aralarıdaki her şeyin bittiğini ve gitmek istediğini söyledi.
Onu dinlemeyen ve kapıyı açmayan Kazım ise Taner'in susmadığını duyunca onun yanına gitti.
Bu sırada yalının kapısına gelen Nermin ise bebeği için Kazım'ın karşısına dikildi.
O sırada kapının açık olduğunu fark eden Macide, dışarı çıktığında karşısına Nejat çıktı. Tam arabaya atlayıp gitmeye karar veren Macide, Nermin'in yalvarışını duyunca Kazım'a bir teklifte bulundu.
Hiçbir şey olmamış gibi içeri gireceğini ifade eden Macide, "Bebeği Nermin'e ver, beni al" dedi.
Macide'nin Kazım'dan kurtulmak için verdiği çabaya sosyal medyada gündem oldu.
"Kazım vazgeç artık"
"Sana hayranım Macide"
"Sonunda gerçekleri gördün Macide"
"Kazım kendin ettin kendin buldun"
"İyice kontrolünü kaybettin Kazım"
"Ah Macide olan yine sana oldu"
"Kazım vazgeç bu sevdadan"