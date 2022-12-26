Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide ve Kazım evleniyor

Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun başrolleri paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 27 Aralık Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Yeni bölümde Kazım ile Macide evleniyor, ancak evlilik yeminine bağlı kalmak onlar için zorlaşıyor.

Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide ve Kazım evleniyor - 1

Gecenin Ucunda yeni bölümüyle 27 Aralık Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide ve Kazım evleniyor - 2

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM KONUSU

Bir mucize sonucu hayatı kurtulan Macide, her şeyi göze alıp büyük bir öfkeyle Berrin’in karşısına dikilir. Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa döner. Başlarına gelen bu felaket Macide’yle Kazım’ın aşkında bir dönüm noktası olur ve kendilerini bile şaşırtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler.

Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide ve Kazım evleniyor - 3

Nermin’in hamileliğinden haberi olmayan, Şermin’in Cihangir’le olan yakınlaşmasını bilmeyen, Işık Ailesi’nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım’la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım’la Macide için artık her zamankinden daha da zordur.

Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide ve Kazım evleniyor - 4

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, 'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan yer alıyor.

Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide ve Kazım evleniyor - 5

Gecenin Ucunda’nın yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken, proje tasarımını Başar Başaran ile Emre Özdür yapıyor. Dizinin senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alıyor.

Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide ve Kazım evleniyor - 6

GECENİN UCUNDA 13. BÖLÜM FRAGMANI

GECENİN UCUNDA 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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