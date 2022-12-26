Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide ve Kazım evleniyor

Nermin’in hamileliğinden haberi olmayan, Şermin’in Cihangir’le olan yakınlaşmasını bilmeyen, Işık Ailesi’nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım’la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım’la Macide için artık her zamankinden daha da zordur.