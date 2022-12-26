Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide ve Kazım evleniyor

Gecenin Ucunda yeni bölümüyle 27 Aralık Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Bir mucize sonucu hayatı kurtulan Macide, her şeyi göze alıp büyük bir öfkeyle Berrin’in karşısına dikilir. Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa döner. Başlarına gelen bu felaket Macide’yle Kazım’ın aşkında bir dönüm noktası olur ve kendilerini bile şaşırtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler.
Nermin’in hamileliğinden haberi olmayan, Şermin’in Cihangir’le olan yakınlaşmasını bilmeyen, Işık Ailesi’nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım’la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım’la Macide için artık her zamankinden daha da zordur.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, 'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan yer alıyor.
Gecenin Ucunda’nın yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken, proje tasarımını Başar Başaran ile Emre Özdür yapıyor. Dizinin senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alıyor.