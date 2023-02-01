Gecenin Ucunda'nın yıldızları Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu: İnatlaşan bir çiftiz

Atagül Doğulu daha önce verdiği bir röportajda "Kadir’le çok iyi anlaşıyor, anlaşamadığımız noktalarda da eğleniyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Cool görünüyor olabiliriz ama aslında onunla dilediğimiz kadar saçmalayabiliyoruz. Tabii senaryo ve iş de konuşuyoruz" demişti.