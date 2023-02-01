Gecenin Ucunda'nın yıldızları Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu: İnatlaşan bir çiftiz

Star'ın sevilen dizisi Gecenin Ucunda'da Kazım ve Macide karakterlerine hayat veren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti Instyle dergisine kapak oldu.
9 yıldır birlikte olan çift birbirlerinin aslında zıt kutuplar olduğunu belirterek “İnatlaşan bir çiftiz” dedi.
Evliliklerinde 6’ncı yılı dolduran ikili, “Birbirimizi daha iyi anladıkça taze kalabilmenin yöntemlerini bulduk” dedi.
Neslihan Atagül Doğulu ise “Her uyandığımız günü yeni bir gün olarak kabul etmek bu tazeliği koruyor bence” diyerek ilişkilerini nasıl canlı tuttuklarını da yorumladı.
Atagül Doğulu daha önce verdiği bir röportajda "Kadir’le çok iyi anlaşıyor, anlaşamadığımız noktalarda da eğleniyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Cool görünüyor olabiliriz ama aslında onunla dilediğimiz kadar saçmalayabiliyoruz. Tabii senaryo ve iş de konuşuyoruz" demişti.
Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 31 Ocak Salı akşamı 17. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; sorunlarını çözen Macide ile Kazım’ın Nazlı’nın planı yüzünden yaşadığı gerginlik gündem oldu. Bölümün detaylı özeti için tıklayın...