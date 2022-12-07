Gecenin Ucunda’da Nermin’den intikam planı! ‘Kazım bunu yanına bırakmayacak’

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, 6 Kasım Salı akşamı 10. bölümüyle Star TV’de izleyici karşına çıktı. Dizide evliliğini bitirmeye karar veren Kazım, Macide’ye ilan-ı aşk ederken, duygularının karşılıklı olduğunu öğrendi. İkilinin birlikte geçirdiği keyifli günün ardından Nermin’in intikam planı gündem oldu.
Gecenin Ucunda’nın son bölümünde; Kazım’ın boşanmak istediğini duyunca çılgına dönen Nermin, onu çok sevdiğini ve asla Macide’ye gitmesine izin vermeyeceğini söyledi. Bu kararın sadece kendisiyle ilgili olduğunu bir türlü eşine anlatamayan Kazım, annesi Berrin’in gelip Macide’nin koşarak gittiğini söylemesiyle onun peşinden gitti. Macide’nin olanlardan kendisini sorumlu tuttuğunu ve vicdan azabı çektiğini söylemesine üzülen Kazım, “Bizim için bir ihtimal var mı?” diye sordu.
Yakın arkadaşı Handan’la dertleşen ve ne yapacağını bilemeyen Macide, yaşadıklarını gözden geçirirken; Koko ile Ahmet’in karşı karşıya geldiğini görünce arkadaşının Ahmet’i dövdüğünü anladı. Olan biteni soran Macide, Ahmet çekip gidince Koko’ya çarpanın o olduğunu fark etti. Koko’ya Ahmet’in psikopat olduğunu bile bile susmasına sitem eden Macide, orayı terk etti. Ahmet’ten hesap sormak isteyen Macide, onun evine gitti.
O sırada Zafer’in her şeyi öğrendiğini anlatan ve onun yanında olmasını isteyen Serra’yı saçlarından tutup dışarı atan Ahmet, Macide’yi görünce şoke oldu. Serra, onunla birlikte olduklarını ve Ahmet’in kendisini bıçakladığını itiraf ederken, Macide de Ahmet’e “Biz diye bir şey hiç olmadı. Ben sana, annene üzüldüğüm için elimden gelen desteği göstermeye çalıştım ama bitti artık. Çık git hayatımdan” dedi. Zafer de Serra’ya bugünü unutacaklarını söyledi ve onu eve götürdü.
Bu sırada Kazım’ı kaybedeceğini düşünen ve kontrolünü kaybeden Nermin, önce Macide'yi arayıp buluşmak istedi; daha sonra da Kazım'la akşam yemeği organize etti. Kazımla bir restorana giden Nermin, Macide gelince ona da duymak isteyeceği şeyleri söyleyeceğini belirtti.
İkiliyi birlikte oturmaları konusunda ikna eden Nermin, Kazım'a boşanmayı kabul ettiğini ifade etti. Eşine "Sen haklıydın bizim evliliğimiz yıllar önce bitti. Ayağımızdaki prangalarla yaşamamıza gerek yok, istediğini yapabilirsin. Gerçekten bu beni ilgilendirmiyor. İstediğiniz gibi mutlu olabilirsiniz. Kalpten söylüyorum" diyen Nermin'e karşılık veren Macide, masada neler döndüğünü anlayamadığını söyledi ve Nermin'in samimi olmadığını vurgulayarak ortamı terk etti.
Gece pansiyona gittiğinde kapıda bekleyen Ahmet, Macide’yi konuşmak için bir yerlere gitmeye zorladı. Bu sırada Macide'nin yardımına mahalledeki çocuklar koştu. Handan’dan kızının Nermin ile yemeğe gittiğini öğrenen Şermin ise ondan hesap sordu. Yorgun olduğunu söyleyen Macide ise odasına çekildi.
Ertesi sabah Handan ile işbirliği yapan Kazım, Macide'yle konuşabilmek için onları Şile'ye çağırdı. Kazım'ı dinlemek istemediğini ifade eden Macide, Ahmet ile ilgili gerçekleri sakladığı için ona kızdı. Ahmet'i Amerika'ya tedavi olsun diye yolladığını söyleyen Kazım, "Yalıya ilk geldiğin gün seni denizin ortasında bizden nefret et, kaç diye bıraktım" dedi.
Ardından konuşmaya deniz kenarında devam eden ikiliden Macide, Kazım'dan başka bir şey düşünemediğini ve bu aşkın ikisini de yakıp kül edeceğini söyledi.
Macide'nin sözlerinden etkilenen Kazım ise aralarındaki duyguları bir kenara bırakamayacaklarını belirterek, "Macide ben sana aşık oldum. Dimdik duruşuna, bakışına, ellerine, her bir zerrene aşık oldum. Her bir zerreni ömrüm boyunca yanımda istiyorum" dedi.
Bu itirafa kayıtsız kalamayan Macide ise hiçbir şey söylemeden Kazım'ı öptü. Sonra da "Belki de şifa aşktan geliyordur. Başkalarına iyi gelmek için önce kendini iyileştirmek gerekir ya. Bu hissim ya şifa olur ya deva" dedi.
Kızının otele gelmemesini fırsat bilen Şermin, Macide’ye verdiği sözü çiğneyerek kumar oynamaya gitti. Gittiği yerde Cihangir ile karşılaşan Şermin, bunun ikisi arasında sır olarak kalmasını rica etti.
Her yerde Macide’yi arayan ve ağabeyi Kazım’ın da ortada olmamasından şüphelenen Ahmet ise deliye dönmüş bir halde Nermin’e gitti. Ona ikisi hakkında haklı olduğunu söyleyen Ahmet, beklediği desteği göremeyince kendi evine gitti.
Bu sırada Şile'de keyifli bir gün geçiren ve gece birlikte kalan Kazım ve Macide, sabah evden çıkacakken; Nermin katıldığı televizyon programında eşi Kazım'ın kendisini Macide ile aldattığını açıkladı. Sonrasında ekranlarda ikilinin Şile'de öpüştüğü anların fotoğrafları yayınladı. O kareleri Serra'nın çektiği ve Nermin'in televizyon programına katılması için yardım ettiği ortaya çıktı. Programda Ahmet ile Macide'nin sözlü olduğu yalanını da söyleyen Nermin, Macide'nin daha önce kendisini tuzağa düşürüp muhabirlere yem ettiğini ifade etti. Nermin sözlerini "Başaramayacaksın Macide İnce, ben kocamı seviyorum" diyerek noktaladı.
Birbirlerine aşklarını itiraf eden Kazım ve Macide’nin mutluluklarının yarım kalmasına ve Nermin’in yarattığı skandala sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Nermin ortalığı darmaduman ettin",
"Bu kadarını da beklemiyordum Nermin",
"Bakalım Kazım ve Macide bu işin içinden nasıl çıkacak?",
"Bu hikayede yanan Macide oldu",
"Nermin sağ gösterip sol vurdu",
"Serra, Macide sana yardım etti bir de pes",
"Nermin'e nasıl yardım edersin Serra?",
"Artık Macide’yi durdurabilene aşk olsun"
“Nermin yine yaptı yapacağını”
“Kazım bunu yanına bırakmayacak Nermin”
“Zafer’in de bu işte parmağı var eminim”
“Macide ve Kazım sizin aşkınız hakikaten ortalığı yaktı”