Gecenin Ucunda’da Nermin’den intikam planı! ‘Kazım bunu yanına bırakmayacak’

NERMİN, AŞIKLARI BULUŞTURDU

Bu sırada Kazım’ı kaybedeceğini düşünen ve kontrolünü kaybeden Nermin, önce Macide'yi arayıp buluşmak istedi; daha sonra da Kazım'la akşam yemeği organize etti. Kazımla bir restorana giden Nermin, Macide gelince ona da duymak isteyeceği şeyleri söyleyeceğini belirtti.

İkiliyi birlikte oturmaları konusunda ikna eden Nermin, Kazım'a boşanmayı kabul ettiğini ifade etti. Eşine "Sen haklıydın bizim evliliğimiz yıllar önce bitti. Ayağımızdaki prangalarla yaşamamıza gerek yok, istediğini yapabilirsin. Gerçekten bu beni ilgilendirmiyor. İstediğiniz gibi mutlu olabilirsiniz. Kalpten söylüyorum" diyen Nermin'e karşılık veren Macide, masada neler döndüğünü anlayamadığını söyledi ve Nermin'in samimi olmadığını vurgulayarak ortamı terk etti.