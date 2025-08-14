Gelin Evi'nin yeni sezon sunucusu Buse Varol oldu: Gelin Evi yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dokuz sezondur devam eden yarışma programı "Gelin Evi", yeni sunucusu Buse Varol ile 25 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonuna başlayacak. Bu sezonda yarışmaya katılan tüm yarışmacılara bir çeyrek altın verilecek. Haftalık büyük ödül ise 150.000 TL olarak belirlendi.