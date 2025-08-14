Gelin Evi'nin yeni sezon sunucusu Buse Varol oldu: Gelin Evi yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yarışma programı Gelin Evi, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği programın sunuculuğunu bu sezon ünlü oyuncu Buse Varol üstlenecek. Peki, Gelin Evi yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dokuz sezondur devam eden yarışma programı "Gelin Evi", yeni sunucusu Buse Varol ile 25 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonuna başlayacak. Bu sezonda yarışmaya katılan tüm yarışmacılara bir çeyrek altın verilecek. Haftalık büyük ödül ise 150.000 TL olarak belirlendi.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, yarışmacı gelinler ev dekorasyonu, misafir ağırlama, sofra düzeni ve çeyiz sunumu gibi farklı alanlarda değerlendirmeye tabi tutuluyor. Programda, hafta boyunca çeşitli hediyeler dağıtılırken, Cuma günü yapılan oylamada birinci olan yarışmacı 150.000 TL’lik ödülün sahibi oluyor.

GELİN EVİ SUNUCUSU BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mayıs 1990’da Manisa’da doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından bir süre öğretmenlik yapan Varol, daha sonra oyunculuk kariyerine yöneldi.

Televizyon dünyasına 2012 yılında Tozlu Yollar dizisiyle adım atan Buse Varol, Arka Sokaklar, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalk Gidelim, Şeref Meselesi ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra çeşitli televizyon programlarında sunuculuk deneyimi de bulunan Varol, 2018 yılında şarkıcı Alişan ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu.

