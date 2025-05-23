Gibi dizisi bitti mi, 7. sezon olacak mı? Gibi final mi oldu?
Gibi dizisi, dikkat çeken mizahı ile 6 sezon boyunca ilgi ile takip edildi. Dizi takipçileri 6. sezonun son bölümünü 23 Mayıs tarihinde izliyor. Böylece yeni sezon beklentisi oluştu. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor. Peki, Gibi yeni sezon olacak mı, final mi yaptı?
Dijital platformda ilgi ile takip edilen Gibi dizisinin 6. sezonu mart ayında yayımlanmaya başlamıştı. Dizinin son bölümü ise 23 Mayıs günü paylaşıldı. 2021 yılından bu yana heyecanla izlenen Gibi'nin 6. sezonla final yapacağı gündeme geldi. İşte, Gibi dizisi finali hakkında detaylar...