Gibi dizisi bitti mi, 7. sezon olacak mı? Gibi final mi oldu?

Gibi dizisi, dikkat çeken mizahı ile 6 sezon boyunca ilgi ile takip edildi. Dizi takipçileri 6. sezonun son bölümünü 23 Mayıs tarihinde izliyor. Böylece yeni sezon beklentisi oluştu. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor. Peki, Gibi yeni sezon olacak mı, final mi yaptı?

Gibi dizisi bitti mi, 7. sezon olacak mı? Gibi final mi oldu? - 1

Dijital platformda ilgi ile takip edilen Gibi dizisinin 6. sezonu mart ayında yayımlanmaya başlamıştı. Dizinin son bölümü ise 23 Mayıs günü paylaşıldı. 2021 yılından bu yana heyecanla izlenen Gibi'nin 6. sezonla final yapacağı gündeme geldi. İşte, Gibi dizisi finali hakkında detaylar...

N-LIFE HABERLERİ

Gibi dizisi bitti mi, 7. sezon olacak mı? Gibi final mi oldu? - 2

GİBİ FİNAL Mİ, YENİ SEZON OLACAK MI?

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı ve kara mizah türünde hazırlanan Gibi dizisi 6. sezonla yayın hayatını noktalıyor.

Canaş Tolga Işık, Youtube'da yayımlanan programında Gibi dizisinin akıbetine dair, ''Gibi'nin son sezonu da finalmiş. Geçen Feyyaz'la oturduk, inanılmaz bir şey yapmış.'' şeklinde ifadelerde bulundu.

Buna göre Gibi dizisi 6. sezonla final yapıyor olacak.

Gibi dizisi bitti mi, 7. sezon olacak mı? Gibi final mi oldu? - 3

Dijital platformda yayımlanan Gibi dizisinin ilk sezonu 1 Ocak 2021'de başlamıştı. Dizinin senaryosunu Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit kaleme alıyor.

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