Gibi dizisi bitti mi, 7. sezon olacak mı? Gibi final mi oldu?

GİBİ FİNAL Mİ, YENİ SEZON OLACAK MI?

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı ve kara mizah türünde hazırlanan Gibi dizisi 6. sezonla yayın hayatını noktalıyor.



Canaş Tolga Işık, Youtube'da yayımlanan programında Gibi dizisinin akıbetine dair, ''Gibi'nin son sezonu da finalmiş. Geçen Feyyaz'la oturduk, inanılmaz bir şey yapmış.'' şeklinde ifadelerde bulundu.



Buna göre Gibi dizisi 6. sezonla final yapıyor olacak.