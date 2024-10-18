Gizli Bahçe dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Gizli Bahçe konusu ve oyuncu kadrosu
NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe” ekran macerasına başladı. Dizi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Peki, Gizli Bahçe dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe” 15 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.