Gizli Bahçe dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Gizli Bahçe konusu ve oyuncu kadrosu

NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe” ekran macerasına başladı. Dizi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Peki, Gizli Bahçe dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Gizli Bahçe dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Gizli Bahçe konusu ve oyuncu kadrosu - 1

TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı  yeni dizisi “Gizli Bahçe” 15 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.

N-LIFE HABERLERİ

Gizli Bahçe dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Gizli Bahçe konusu ve oyuncu kadrosu - 2

GİZLİ BAHÇE OYUNCU KADROSU

Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’e; Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz eşlik ediyor.

Gizli Bahçe dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Gizli Bahçe konusu ve oyuncu kadrosu - 3

GİZLİ BAHÇE KONUSU

Gizli Bahçe’nin konusu ise; Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

Gizli Bahçe dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Gizli Bahçe konusu ve oyuncu kadrosu - 4

GİZLİ BAHÇE NEREDE ÇEKİLDİ?

Gizli Bahçe dizisinin çekimlerinin bir kısmı Fas’ın büyüleyici şehri Marakeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı.

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