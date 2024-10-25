Gizli Bahçe oyuncu kadrosunda kimler var? Gizli Bahçe oyuncuları ve karakterleri

Gizli Bahçe dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Yeni bölümleri yayımlanan dizinin kadrosu ve karakterleri diziseverler tarafından dikkat çekti. İlk bölümleri kaçıran izleyiciler Gizli Bahçe kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Gizli Bahçe oyuncu kadrosunda kimler var? Gizli Bahçe oyuncuları ve karakterlerine ilişkin ayrıntıları derledik.

Gizli Bahçe oyuncu kadrosunda kimler var? Gizli Bahçe oyuncuları ve karakterleri - 1

NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe” ekran macerasına başladı.

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Gizli Bahçe oyuncu kadrosunda kimler var? Gizli Bahçe oyuncuları ve karakterleri - 2

GİZLİ BAHÇE OYUNCULARI

Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği dizinin güçlü başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin paylaşıyor. İkiliye kadroda Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz eşlik ediyor.

Gizli Bahçe oyuncu kadrosunda kimler var? Gizli Bahçe oyuncuları ve karakterleri - 3

GİZLİ BAHÇE KONUSU

Gizli Bahçe’nin konusu ise; Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir.

Gizli Bahçe oyuncu kadrosunda kimler var? Gizli Bahçe oyuncuları ve karakterleri - 4

Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

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