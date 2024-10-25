Gizli Bahçe oyuncu kadrosunda kimler var? Gizli Bahçe oyuncuları ve karakterleri
Gizli Bahçe dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Yeni bölümleri yayımlanan dizinin kadrosu ve karakterleri diziseverler tarafından dikkat çekti. İlk bölümleri kaçıran izleyiciler Gizli Bahçe kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Gizli Bahçe oyuncu kadrosunda kimler var? Gizli Bahçe oyuncuları ve karakterlerine ilişkin ayrıntıları derledik.
NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe” ekran macerasına başladı.