Gökçe Bahadır seyirci karşısına filtresiz
çıkmasıyla takdir topladı

Star'ın yeni dizisi Ömer'de Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır'ın filtresiz olarak izleyici karşısına çıkması övgü aldı. Seyirciler, Bahadır'ın doğal halinin rolüne çok uyduğunu söyledi.

Gökçe Bahadır seyirci karşısına filtresiz çıkmasıyla takdir topladı - 1

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer dizisi, seyirciden övgü almaya devam ediyor.

Star'da pazartesi akşamları saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisinde, Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaşan Gökçe Bahadır, canlandırdığı Gamze karakteriyle adından söz ettiriyor.

Gökçe Bahadır seyirci karşısına filtresiz çıkmasıyla takdir topladı - 2

Bahadır'ın filtresiz olarak izleyici karşısına çıkması Twitter'da çok konuşuldu. Bahadır için "Gökçe de bizdenmiş" gibi yorumlar yapıldı. Bahadır, doğal hali ile izleyiciden tam not aldı.

Gökçe Bahadır seyirci karşısına filtresiz çıkmasıyla takdir topladı - 3

Zor hayat şartları ile mücadele eden Gamze'nin yüzündeki yorgunluk izleyenlerinin seyirciye olduğu gibi aktarılması takdir topladı. Sosyal medyada Bahadır'ın oyunculuğunun yanı sıra yüzündeki kırışıklıkların da ekrana filtresiz gelmesi, "Normal insan yüzüne hasret kalmışız resmen", "Botoks bile yok, nasıl duru, nasıl doğal, nasıl gerçek" şeklinde yorumların yazılmasını sağladı.

Gökçe Bahadır seyirci karşısına filtresiz çıkmasıyla takdir topladı - 4

GÜNLÜK HAYATTA DA DOĞAL

Dün "Pazar" notuyla ev hallerini sosyal medyadan paylaşan Bahadır, günlük hayattaki doğallığıyla da övgü aldı.

Gökçe Bahadır seyirci karşısına filtresiz çıkmasıyla takdir topladı - 5

Doğal makyajıyla evinin salonunda çekilen fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sunan ünlü oyuncuya, "Sakın doğallığınızı bozmayın" benzeri yorumlar yağdı.

Gökçe Bahadır seyirci karşısına filtresiz çıkmasıyla takdir topladı - 6

Bahadır'ın kedisiyle de fotoğrafına yer verdiği paylaşımında Ömer dizisindeki oyunculuğuna övgüler de vardı.

Gökçe Bahadır seyirci karşısına filtresiz çıkmasıyla takdir topladı - 7

"ONLARDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Sevinç Erbulak da Gökçe Bahadır'ın 'Gamze', Selahattin Paşalı'nın 'Ömer' karakterine hayat verdiği diziyle ilgili yorumuyla gündeme geldi.

Erbulak, "Dudakları pörtlemiş, alnı kırışmayan, cam suratlı oyuncuların Gökçe Bahadır’dan, poz kesmeden konuşamayan erkek oyuncuların Selahattin Paşalı’dan öğreneceği çok şey var" ifadesiyle dikkat çekti.

Gökçe Bahadır seyirci karşısına filtresiz çıkmasıyla takdir topladı - 8

"İSTEDİK Kİ BU KADIN OLABİLDİĞİNCE DOĞAL GÖRÜNSÜN"

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, dizi için "Açıkçası bu işin içinde olmak isteme sebeplerimden birisiydi bu hikaye ve çok özel bulduğum bir hikaye bu. Sanki seyirci de öyle bir bağ kurdu hissediyorum bizimle. Makyajım üstüne çok konuştuk ve istedik ki bu kadın olabildiğince doğal görünsün. Ben de en başından beri Gamze için öyle düşünmüştüm. Bu da sanırım oldu. Her şeyi dozunda bırakarak, neredeyse hakikaten makyajsız derecede bir yerde bıraktık. Ben Gamze'ye çok yakıştığını düşünüyorum" demişti.

Gökçe Bahadır seyirci karşısına filtresiz çıkmasıyla takdir topladı - 9

Ömer dizisinin 2. bölümüne; Ömer ve Gamze arasındaki etkileşimin giderek artması ve Reşat'ın bundan duyduğu rahatsızlık damga vurdu. 

Ömer'in bu akşam ekrana gelecek 3. bölüm fragmanında, Gamze ve Ömer'i pastanede birlikte gören Reşat, oğluna tepki gösterirken, Ömer'in aşkından vazgeçmek istememesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

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