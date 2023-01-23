Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer dizisi, seyirciden övgü almaya devam ediyor.
Star'da pazartesi akşamları saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisinde, Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaşan Gökçe Bahadır, canlandırdığı Gamze karakteriyle adından söz ettiriyor.
Bahadır'ın filtresiz olarak izleyici karşısına çıkması Twitter'da çok konuşuldu. Bahadır için "Gökçe de bizdenmiş" gibi yorumlar yapıldı. Bahadır, doğal hali ile izleyiciden tam not aldı.
Zor hayat şartları ile mücadele eden Gamze'nin yüzündeki yorgunluk izleyenlerinin seyirciye olduğu gibi aktarılması takdir topladı. Sosyal medyada Bahadır'ın oyunculuğunun yanı sıra yüzündeki kırışıklıkların da ekrana filtresiz gelmesi, "Normal insan yüzüne hasret kalmışız resmen", "Botoks bile yok, nasıl duru, nasıl doğal, nasıl gerçek" şeklinde yorumların yazılmasını sağladı.
Dün "Pazar" notuyla ev hallerini sosyal medyadan paylaşan Bahadır, günlük hayattaki doğallığıyla da övgü aldı.
Doğal makyajıyla evinin salonunda çekilen fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sunan ünlü oyuncuya, "Sakın doğallığınızı bozmayın" benzeri yorumlar yağdı.
Bahadır'ın kedisiyle de fotoğrafına yer verdiği paylaşımında Ömer dizisindeki oyunculuğuna övgüler de vardı.
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Sevinç Erbulak da Gökçe Bahadır'ın 'Gamze', Selahattin Paşalı'nın 'Ömer' karakterine hayat verdiği diziyle ilgili yorumuyla gündeme geldi.
Erbulak, "Dudakları pörtlemiş, alnı kırışmayan, cam suratlı oyuncuların Gökçe Bahadır’dan, poz kesmeden konuşamayan erkek oyuncuların Selahattin Paşalı’dan öğreneceği çok şey var" ifadesiyle dikkat çekti.
Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, dizi için "Açıkçası bu işin içinde olmak isteme sebeplerimden birisiydi bu hikaye ve çok özel bulduğum bir hikaye bu. Sanki seyirci de öyle bir bağ kurdu hissediyorum bizimle. Makyajım üstüne çok konuştuk ve istedik ki bu kadın olabildiğince doğal görünsün. Ben de en başından beri Gamze için öyle düşünmüştüm. Bu da sanırım oldu. Her şeyi dozunda bırakarak, neredeyse hakikaten makyajsız derecede bir yerde bıraktık. Ben Gamze'ye çok yakıştığını düşünüyorum" demişti.
Ömer dizisinin 2. bölümüne; Ömer ve Gamze arasındaki etkileşimin giderek artması ve Reşat'ın bundan duyduğu rahatsızlık damga vurdu.
Ömer'in bu akşam ekrana gelecek 3. bölüm fragmanında, Gamze ve Ömer'i pastanede birlikte gören Reşat, oğluna tepki gösterirken, Ömer'in aşkından vazgeçmek istememesi dikkat çekti.