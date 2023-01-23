"İSTEDİK Kİ BU KADIN OLABİLDİĞİNCE DOĞAL GÖRÜNSÜN"

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, dizi için "Açıkçası bu işin içinde olmak isteme sebeplerimden birisiydi bu hikaye ve çok özel bulduğum bir hikaye bu. Sanki seyirci de öyle bir bağ kurdu hissediyorum bizimle. Makyajım üstüne çok konuştuk ve istedik ki bu kadın olabildiğince doğal görünsün. Ben de en başından beri Gamze için öyle düşünmüştüm. Bu da sanırım oldu. Her şeyi dozunda bırakarak, neredeyse hakikaten makyajsız derecede bir yerde bıraktık. Ben Gamze'ye çok yakıştığını düşünüyorum" demişti.