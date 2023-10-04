Gökhan Atalay Yunus Emre karakteriyle Kuruluş Osman dizisine dahil oldu: Yunus Emre kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı?
Gökhan Atalay, Yunus Emre karakteriyle Kuruluş Osman’da! Daha önce canlandırdığı "Yunus Emre" karakteriyle akıllara kazınan Gökhan Atalay, bu kez Kuruluş Osman'da yer alacak. Görüntüler ardından Yunus Emre'nin hayatı da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Yunus Emre kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı?
Kuruluş Osman'ın beşinci sezon kadrosuna Yunus Emre karakteriyle Gökhan Atalay katıldı. Gökhan Atalay daha önce Yunus Emre karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.