Gökhan Atalay Yunus Emre karakteriyle Kuruluş Osman dizisine dahil oldu: Yunus Emre kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı?

Gökhan Atalay, Yunus Emre karakteriyle Kuruluş Osman’da! Daha önce canlandırdığı "Yunus Emre" karakteriyle akıllara kazınan Gökhan Atalay, bu kez Kuruluş Osman'da yer alacak. Görüntüler ardından Yunus Emre'nin hayatı da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Yunus Emre kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı?

Gökhan Atalay Yunus Emre karakteriyle Kuruluş Osman dizisine dahil oldu: Yunus Emre kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı? - 1

Kuruluş Osman'ın beşinci sezon kadrosuna Yunus Emre karakteriyle Gökhan Atalay katıldı. Gökhan Atalay daha önce Yunus Emre karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.

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Gökhan Atalay Yunus Emre karakteriyle Kuruluş Osman dizisine dahil oldu: Yunus Emre kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı? - 2

Sultan Mesut'un ölümüyle Anadolu Beyliklerini bir arada tutan Selçuklu Devleti yıkılır. Şimdi Anadolu'nun kudretli Beyleri, kurulacak devlet için karşı karşıya gelecektir. Yitesiye savaşların, mücadelenin, zeka ve her türlü hilenin kullanılacağı sultanlık yolunda, Osman Bey'in manevi rehberi Yunus Emre olacaktır. Yunus Emre, Osman Bey'in içine düştüğü birçok sıkıntıda o'nun yolunu aydınlatacaktır.

Gökhan Atalay Yunus Emre karakteriyle Kuruluş Osman dizisine dahil oldu: Yunus Emre kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı? - 3

YUNUS EMRE KİMDİR?

Kesin doğum tarihi bilinmeyen Yunus Emre, çeşitli kaynaklara göre, 13. yüzyılın ortası ile 14. yüzyılın ilk çeyreği arasında Anadolu'da yaşadı.

Türk-İslam halk düşüncesinin en önemli yapı taşlarından Yunus Emre'nin 1307-1308'de yazdığı "Risaletü'n-Nushiyye" ile vefatının ardından sevenlerinin derlediği şiirlerinden oluşan "Divan" isimli iki önemli eseri bulunuyor.

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Anadolu'nun manevi mimarlarından sayılıyor.

Her müminin arzuladığı ilahi aşkı anlattığı şiirlerini halk diliyle yazan Yunus Emre, Türkiye Türkçesinin tarihi devresinin ilk safhasını teşkil eden ve "Eski Anadolu Türkçesi" adı verilen bu şivenin oluşmasında rol oynadı.

Gökhan Atalay Yunus Emre karakteriyle Kuruluş Osman dizisine dahil oldu: Yunus Emre kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı? - 4

GÖKHAN ATALAY KİMDİR?

23 Mayıs 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yusuf Gökhan Atalay, 1994-1998 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda okudu.2014 yılında başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Atabey Şahabettin rolü ile ekranlarda yer aldı.

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