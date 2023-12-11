Google en çok aranan dizileri paylaştı: Yalı Çapkını bir kez daha liste başında

YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım, sokağa atılışının ardından yaşadığı şaşkınlık ve hezimetin etkisiyle geçmişe gider ve Hattuç'la yıllar sonra bir hesaplaşmaya girer. Seyran ise yeni bir dünyanın kapısını aralar. İfakat'i ayağa kaldıran konuşma beklemediği birinden gelirken, Orhan'ı Dicle'nin evinde yakalamak Gülgün için son nokta olur ve verdiği karar herkesi şaşırtır. Suna ise Kaya ile evliliğinin doğru bir şekilde gitmesi için elinde geleni yapacaktır. Esme ile ilgili bir gelişme Seyran ve Suna'yı bir araya getirirken ikili arasındaki gerginlik sözlere dökülür.