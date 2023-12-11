Google en çok aranan dizileri paylaştı: Yalı Çapkını bir kez daha liste başında

Google, 2023'ün en çok aranan kelimeler listesini paylaştı. Türkiye'de en çok aranan dizi ise Star TV'nin cuma akşamları yayınlanan, reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını oldu. Genişleyen kadrosu ve güçlü senaryosuyla sosyal medyaya da konu olan Yalı Çapkını geçen yılın da en çok aranan dizisi olmuştu.

Google en çok aranan dizileri paylaştı: Yalı Çapkını bir kez daha liste başında - 1

Google, 2023'ün en çok aranan isimleri, kelimeleri ve dizileri paylaştı. Yılın en çok aranan dizisi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yalı Çapkını oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Google en çok aranan dizileri paylaştı: Yalı Çapkını bir kez daha liste başında - 2

Listede Yalı Çapkını'nı online platform üzerinden yayımlanan Wednesday takip etti. Listenin devamı ise şu şekilde; Kızılcık Şerbeti, Aile, Hudutsuz Sevda Şahmaran, Yabani, The Last Of Us, Kirli Sepeti, Ruhun Duymaz.

Google en çok aranan dizileri paylaştı: Yalı Çapkını bir kez daha liste başında - 3

GÜÇLÜ KADROSU

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

Google en çok aranan dizileri paylaştı: Yalı Çapkını bir kez daha liste başında - 4

YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım, sokağa atılışının ardından yaşadığı şaşkınlık ve hezimetin etkisiyle geçmişe gider ve Hattuç'la yıllar sonra bir hesaplaşmaya girer. Seyran ise yeni bir dünyanın kapısını aralar. İfakat'i ayağa kaldıran konuşma beklemediği birinden gelirken, Orhan'ı Dicle'nin evinde yakalamak Gülgün için son nokta olur ve verdiği karar herkesi şaşırtır. Suna ise Kaya ile evliliğinin doğru bir şekilde gitmesi için elinde geleni yapacaktır. Esme ile ilgili bir gelişme Seyran ve Suna'yı bir araya getirirken ikili arasındaki gerginlik sözlere dökülür.

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