Google en çok aranan dizileri paylaştı: Yalı Çapkını bir kez daha liste başında
Google, 2023'ün en çok aranan kelimeler listesini paylaştı. Türkiye'de en çok aranan dizi ise Star TV'nin cuma akşamları yayınlanan, reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını oldu. Genişleyen kadrosu ve güçlü senaryosuyla sosyal medyaya da konu olan Yalı Çapkını geçen yılın da en çok aranan dizisi olmuştu.
Google, 2023'ün en çok aranan isimleri, kelimeleri ve dizileri paylaştı. Yılın en çok aranan dizisi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yalı Çapkını oldu.