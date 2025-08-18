Gözleri KaraDeniz dizisinden ilk tanıtım: Gözleri KaraDeniz dizisi oyuncuları

Yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği "Gözleri KaraDeniz"in beklenen 1. Bölüm tanıtımı görücüye çıktı.Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi Karadeniz'in doğasından İstanbul'un karanlık yüzüne uzanan bir hikâyeye davet ediyor.

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor.

Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkı merkezine alan dizinin kadrosu ve karakterleri paylaşıldı.

GÖZLERİ KARADENİZ KADROSU

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren geniş kadrosuyla "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

KARAKTERLER

Dizide Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız (Güneş) ikilisine; usta oyuncular Mehmet Özgür (Osman), Yonca Şahinbaş (Nermin), Mustafa Açılan (Mehmet), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva), Eren Ören (Dursun), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki), Gizem Arıkan (Ayla), Berk Ali Çatal (Sancar), Türkü Su Demirel (Fatoş), Özgür Çınar Deveci (Yunus) ve "Asiye" karakteriyle Ayten Uncuoğlu eşlik ediyor.

