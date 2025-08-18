Gözleri KaraDeniz dizisinden ilk tanıtım: Gözleri KaraDeniz dizisi oyuncuları
Yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği "Gözleri KaraDeniz"in beklenen 1. Bölüm tanıtımı görücüye çıktı.Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi Karadeniz'in doğasından İstanbul'un karanlık yüzüne uzanan bir hikâyeye davet ediyor.
