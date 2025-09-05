Gözleri KaraDeniz ekran macerasına başladı (Gözleri KaraDeniz oyuncuları)

Yeni sezon dizilerinden Gözleri Karadeniz izleyiciyle buluştu. Karadeniz’in eşsiz doğasıyla İstanbul’un modern yaşamını bir araya getiren yapım, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla ekran macerasına başladı.

Gözleri KaraDeniz ekran macerasına başladı (Gözleri KaraDeniz oyuncuları) - 1

O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, "Gözleri KaraDeniz"in ilk bölümü yayımlandı. Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Gözleri KaraDeniz ekran macerasına başladı (Gözleri KaraDeniz oyuncuları) - 2

KARADENİZ'DEN İSTANBUL'A UZANAN HİKAYE

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi; Karadeniz'in büyüleyici doğasından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan, aşk ile mücadelenin iç içe geçtiği unutulmaz bir yolculuğu ekrana taşıyacak. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)'in yollarının kesişmesi kadar ayrılığı da derin izler bırakacak.

Gözleri KaraDeniz ekran macerasına başladı (Gözleri KaraDeniz oyuncuları) - 3

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, yalnızca kadrosuyla değil, romantizmin ve dramın iç içe geçtiği atmosferiyle de dikkat çekiyor.

Gözleri KaraDeniz ekran macerasına başladı (Gözleri KaraDeniz oyuncuları) - 4

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin büyük bir kısmı, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi gibi doğal güzellikleriyle ünlü yerlerde çekiliyor. Özellikle yemyeşil yaylalar, ahşap evler, sisli dağ manzaraları gibi özgün Karadeniz dokuları bu atmosferi destekliyor. Bunun yanı sıra, bazı sahneler İstanbul’da çekilerek hikâyeye mekânsal çeşitlilik ve modern şehir atmosferi de eklenmiş durumda.

DAHA FAZLA GÖSTER