Gözleri KaraDeniz ekran macerasına başladı (Gözleri KaraDeniz oyuncuları)

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin büyük bir kısmı, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi gibi doğal güzellikleriyle ünlü yerlerde çekiliyor. Özellikle yemyeşil yaylalar, ahşap evler, sisli dağ manzaraları gibi özgün Karadeniz dokuları bu atmosferi destekliyor. Bunun yanı sıra, bazı sahneler İstanbul’da çekilerek hikâyeye mekânsal çeşitlilik ve modern şehir atmosferi de eklenmiş durumda.