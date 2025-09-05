Gözleri KaraDeniz ekran macerasına başladı (Gözleri KaraDeniz oyuncuları)
Yeni sezon dizilerinden Gözleri Karadeniz izleyiciyle buluştu. Karadeniz’in eşsiz doğasıyla İstanbul’un modern yaşamını bir araya getiren yapım, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla ekran macerasına başladı.
O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, "Gözleri KaraDeniz"in ilk bölümü yayımlandı. Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor.