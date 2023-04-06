Gülcemal dizisinin oyuncuları kimler? İşte Gülcemal dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Gülcemal dizisi ekran macerasına başlıyor. Perşembe günleri yayınlanacak olan dizinin 1. bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayınlanacak. Dizi severler Gülcemal dizinin kadrosu ve konusunu araştırıyor. İşte Gülcemal dizisinin oyuncuları ve konusuyla ilgili paylaşılan ilk bilgiler...
Dizide; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor
Murat Ünalmış (Gülcemal) ve Melis Sezen’i (Deva) bir araya getiren dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.
23 Nisan 1981 Kayseri de doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası, “Üç Kadın” dizilerinde ve “Deli Duran”, “Sen Ne Dilersen” adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. Yer Gök Aşk dizisinde başrol oynamıştır.
2016-2017 yılları arasında Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır. Son olarak, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynamıştır.
Şimdi ise MF Yapımın hazırladığı Gülcemal adlı projenin başrolü Gülcemal Şahin’e hayat vermektedir.
GÜLCEMAL HAKKINDA
Gülcemal! Adının anlamı gül yüzlü demekti ama Gülcemal’in ne gül yüzünü okşayan oldu ne de yüzü güldü bu hayatta. Anne şefkati sevgisi nedir bilmedi. Çocuk olmak ne, hiç bilmedi. Şimdi ondan acımasız korkunç adam diye bahsediyorlar.
Çocukluğunda çektiği ızdırabı babasının boylu boyunca uzanmış cesedini unutmadı Gülcemal! Bu hayattan ve annesinden alacaklı! Hesabını kesmeden içi soğumayacak. Ama diğer yandan mazluma baba, zalime ondan da zalim. Koca yürekliydi Gülcemal. O yüreğine dünyayı sığdırmıştı da kendine dünyada sığınacak bir yer bulamamıştı.
2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. 12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri’de Ali Solmaz Tiyatrosu’nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesinde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.
2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.
Ya İstiklal Ya Ölüm tarihî mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.
Ayrıca Kovala adlı sinema filminde rol aldı. 2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerden biri oldu. 2021'de başrolünde Burcu Biricik'in olduğu Fatma dizisinde "Hayat Kadını" karakterini canlandırdı.
DEVA KARAKTERİ
Deva adı gibi dertlere çare, yanında durduğuna derman olan güzeller güzeli bir kız.
Naif görüntüsünün altında güçlü ve sert bir kadın vardı. O öyle masal prensesi naifliğinde bir kız değildi. İstedikleri konusunda kaya gibi sert, inatçı, yüreği her daim dalgalı bir kız. Korkusuz. Ne karanlıktan korkar, ne ıssızlıktan. Bileğine güvenen bir kızdı Deva. Babasının kızıydı. Tıpkı Pehlivan Mustafa gibi gözü kara, gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan, kolay kolay pes etmeyen savaşçı ve inatçı biriydi.