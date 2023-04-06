Gülcemal dizisinin oyuncuları kimler? İşte Gülcemal dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

MELİS SEZEN (DEVA)

2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. 12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri’de Ali Solmaz Tiyatrosu’nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesinde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

Ya İstiklal Ya Ölüm tarihî mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.

Ayrıca Kovala adlı sinema filminde rol aldı. 2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerden biri oldu. 2021'de başrolünde Burcu Biricik'in olduğu Fatma dizisinde "Hayat Kadını" karakterini canlandırdı.

DEVA KARAKTERİ

Deva adı gibi dertlere çare, yanında durduğuna derman olan güzeller güzeli bir kız.



Naif görüntüsünün altında güçlü ve sert bir kadın vardı. O öyle masal prensesi naifliğinde bir kız değildi. İstedikleri konusunda kaya gibi sert, inatçı, yüreği her daim dalgalı bir kız. Korkusuz. Ne karanlıktan korkar, ne ıssızlıktan. Bileğine güvenen bir kızdı Deva. Babasının kızıydı. Tıpkı Pehlivan Mustafa gibi gözü kara, gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan, kolay kolay pes etmeyen savaşçı ve inatçı biriydi.