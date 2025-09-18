Güller ve Günahlar dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı (Güller ve Günahlar dizisi oyuncuları ve konusu)
Yeni dizi Güller ve Günahlar'dan ilk görüntüler paylaşıldı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yer aldığı Güller ve Günahlar, aşkın yanı sıra aile bağları, entrika ve geçmişten gelen sırları konu alacak.
Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan Güller ve Günahlar’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizi aşkın, ihanetin ve kaderin oyunlarının gölgesinde nefesleri kesecek bir yolculuğun kapısını aralıyor. Dizinin dikkat çeken tanıtımı, "Aşk insanın en zayıf hâlidir, bir daha o tuzağa düşmem" sözleriyle izleyiciyi derinden yakaladı.