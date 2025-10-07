"Güller ve Günahlar" dizisinin yayın tarihi belli oldu
Sadece aşkın değil, aile bağlarının, entrikanın ve geçmişten gelen büyük sırların hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanan başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaşacağı "Güller ve Günahlar"’ dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Güller ve Günahlar izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizi, sadece aşkın değil, aile bağlarının, entrikanın ve geçmişten gelen büyük sırların hikâyesini konu alıyor. NGM imzalı Güller ve Günahlar'ın ilk bölümü 11 Ekim 2025 tarihinde yayımlanacak.