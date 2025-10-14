Güller ve Günahlar macerasına devam ediyor: Oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

BAŞROLLER VE KARAKTERLERİ

SERHAT



Zeki, çalışkan, dürüst, sorumluluğu üzerine zırh gibi kuşanmış çok yakışıklı ve karizmatik bir adam. Ailesine çok düşkündür; onlar için yapmayacağı fedakârlık yoktur. Her zorluğu aşacak kudrete sahip birisidir.



CEMRE BAYSEL - ZEYNEP



Girdiği her ortamda neşesi ve güler yüzü ile hemen dikkat çeken, dünyalar güzeli bir kız. Birini acı çekerken görüp arkasını dönmek Zeynep’e göre değil! Kader’e de bu yüzden elini uzatır. Yolunun kesiştiği Tecer ailesinde; ilgisi, sevgisi ile herkesi yavaş yavaş değiştirmeye başlayacaktır.