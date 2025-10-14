Güller ve Günahlar macerasına devam ediyor: Oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Güller ve Günahlar dizisi ekran macerasına başladı. Dizinin ilk bölümlerini kaçıran izleyiciler, Güller ve Günahlar dizisi oyuncuları ve karakterlerini merak ediyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Güller ve Günahlar macerasına devam ediyor: Oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? - 1

"Güller ve Günahla" ekran serüvenine tüm hızıyla devam ediyor. Dram, entrika ve aşk dolu hikayesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazanan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici atmosferiyle öne çıkıyor. Başrollerini ünlü isimlerin paylaştığı yapım, hem oyunculuk performansları hem de görsel anlatımıyla beğeni topluyor. İzleyiciler, “Güller ve Günahlar”ın oyuncularını ve çekimlerinin nerede yapıldığını merak ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Güller ve Günahlar macerasına devam ediyor: Oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? - 2

BAŞROLLER VE KARAKTERLERİ

SERHAT

Zeki, çalışkan, dürüst, sorumluluğu üzerine zırh gibi kuşanmış çok yakışıklı ve karizmatik bir adam. Ailesine çok düşkündür; onlar için yapmayacağı fedakârlık yoktur. Her zorluğu aşacak kudrete sahip birisidir.

CEMRE BAYSEL - ZEYNEP

Girdiği her ortamda neşesi ve güler yüzü ile hemen dikkat çeken, dünyalar güzeli bir kız. Birini acı çekerken görüp arkasını dönmek Zeynep’e göre değil! Kader’e de bu yüzden elini uzatır. Yolunun kesiştiği Tecer ailesinde; ilgisi, sevgisi ile herkesi yavaş yavaş değiştirmeye başlayacaktır.

Güller ve Günahlar macerasına devam ediyor: Oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? - 3

OYA UNUSTASI  - BERRAK

Serhat’ın biricik eşi. Çok zarif, dikkat çekici biri. Bu etkileyiciliğinin yanında akıllı ve zevk sahibi de bir kadın. Giyiminden, tarzından, yaşam alanlarını düzenleyişinden, estetik tercihlerinden incelik akar.

Güller ve Günahlar macerasına devam ediyor: Oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? - 4

YALANLARLA ÖRÜLÜ HAYATLAR

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstlendiği Güller ve Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda sarsılan Serhat’ın (Murat Yıldırım) çarpıcı hikayesini ekrana taşıyor.

Eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, hayatının altüst olmasının ardından Zeynep’le yollarını kesiştiriyor. İkili, kendilerini yalanlar ve sırlarla dolu bir girdabın içinde buluyor.

Güller ve Günahlar macerasına devam ediyor: Oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? - 5

GÜLLER VE GÜNAHLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Murat Yıldırım’ın canlandırdığı zengin iş insanı Serhat’ın yaşadığı lüks taş ev, Beykoz Göllü Köyü’nde bulunuyor. Boğaz manzaralı dış çekimlerle dizinin görsel atmosferi güçlendiriliyor.Zeynep karakterinin yaşadığı mahalle sahneleri Galata, Kuzguncuk ve çevresinde çekiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER