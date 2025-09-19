Güney Kore'den uyarlandı: Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncuları ve konusu
Aşk ve Gözyaşı dizisi ekran macerasına başlıyor. Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği Aşk ve Gözyaşı; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine özel sürprizlerle dolu bir aşk hikayesi sunacak. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncu kadrosunda başka kimler var?
Kore tarihinin en çok izlenen dizilerinden Queen of Tears'ın yerli uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" dizisi 19 Eylül 2025 tarihinde ekranlara "merhaba" diyecek. Dizi severler, Aşk ve Gözyaşı dizisinin 1. bölümünde kadro ve karakterlere ilişkin ayrıntılı bilgi edinecek. Masalsı bir düğünle başlayan, ancak zamanla imkansız seçimlerin ve büyük yüzleşmelerin gölgesinde ilerleyen Meyra ve Selim'in hikâyesi, ilk bölümden itibaren seyirciyi derin bir yolculuğa çıkaracak. Aşkın kırılganlığı, evlilikteki çatlaklar ve alınması zor kararlar; dizi senaryosunda işlenecek.