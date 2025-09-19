Güney Kore'den uyarlandı: Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncuları ve konusu

Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir. Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır.



Fakat tam bu noktada gelen beklenmedik bir haber, ilişkilerindeki denge ile beraber hayatlarını alt üst eder. Kader onları yalnızca birlikte kalmaya değil, geçmişleriyle ve birbirleriyle dürüstçe yüzleşmeye de zorlayacaktır.



Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.