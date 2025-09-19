Güney Kore'den uyarlandı: Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncuları ve konusu

Aşk ve Gözyaşı dizisi ekran macerasına başlıyor. Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği Aşk ve Gözyaşı; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine özel sürprizlerle dolu bir aşk hikayesi sunacak. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncu kadrosunda başka kimler var?

Kore tarihinin en çok izlenen dizilerinden Queen of Tears'ın yerli uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" dizisi 19 Eylül 2025 tarihinde ekranlara "merhaba" diyecek. Dizi severler, Aşk ve Gözyaşı dizisinin 1. bölümünde kadro ve karakterlere ilişkin ayrıntılı bilgi edinecek. Masalsı bir düğünle başlayan, ancak zamanla imkansız seçimlerin ve büyük yüzleşmelerin gölgesinde ilerleyen Meyra ve Selim'in hikâyesi, ilk bölümden itibaren seyirciyi derin bir yolculuğa çıkaracak. Aşkın kırılganlığı, evlilikteki çatlaklar ve alınması zor kararlar; dizi senaryosunda işlenecek.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel'e, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Sanem Çelik yer alıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur.

Ancak bu ihtişamın ardında paylaşılamayan duygular, konuşulmayan kırgınlıklar ve ertelenmiş yüzleşmeler birikmektedir. Günden güne büyüyen sessizlik bir zamanlar birbirlerine aşkla, adanmışlıkla ve umutla bakan iki insanı birer yabancı haline getirmiştir.

Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir. Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır.

Fakat tam bu noktada gelen beklenmedik bir haber, ilişkilerindeki denge ile beraber hayatlarını alt üst eder. Kader onları yalnızca birlikte kalmaya değil, geçmişleriyle ve birbirleriyle dürüstçe yüzleşmeye de zorlayacaktır.

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

