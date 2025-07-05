Güven Bana filmi oyuncuları kimler? Güven Bana filmi

Yapımını Aytaç Medya adına Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un gerçekleştirdiği Güven Bana filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinema severler, Güven Bana filmi oyuncuları ve konusunu araştırıyor. Peki, Güven Bana filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Güven Bana filmi oyuncuları kimler? Güven Bana filmi - 1

2023 yılında vizyona giren Güven Bana filmi, iki kardeşin tefeciye olan borçlarını ödemek için dayılarından aldıkları paranın sahte çıkması üzerine girdikleri geri dönüşü olmayan hikâyeyi anlatıyor.


N-LIFE HABERLERİ

Güven Bana filmi oyuncuları kimler? Güven Bana filmi - 2

GÜVEN BANA OYUNCULARI

Genel koordinatörlüğünü Ediz Kentkuran'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Serap Önder, Zihni Göktay, Onur Gökçek, Kıvanç Baran Aslan, Tuncay Beyazıt ve Korhan Herduran yer alıyor.

Güven Bana filmi oyuncuları kimler? Güven Bana filmi - 3

GÜVEN BANA KONUSU

Filmin özetle hikayesi ise şöyle:

Özcan ve Sercan tefeciye olan senet borçlarını ödemek için Müslüm dayılarının kendilerine olan 150 bin lira borcunu almaya giderler. Dayı parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Dayının cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir.

Güven Bana filmi oyuncuları kimler? Güven Bana filmi - 4

Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir. Çünkü para sahtedir. Sahte paradan kurtulmanın yolunu, aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine parayı ölen dayılarının ceket cebine koymak için gelirler ve geri dönüşü imkansız bir maceraya girmiş olurlar.

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