Güven Bana filmi oyuncuları kimler? Güven Bana filmi

GÜVEN BANA KONUSU

Filmin özetle hikayesi ise şöyle:



Özcan ve Sercan tefeciye olan senet borçlarını ödemek için Müslüm dayılarının kendilerine olan 150 bin lira borcunu almaya giderler. Dayı parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Dayının cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir.