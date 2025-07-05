Güven Bana filmi oyuncuları kimler? Güven Bana filmi
Yapımını Aytaç Medya adına Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un gerçekleştirdiği Güven Bana filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinema severler, Güven Bana filmi oyuncuları ve konusunu araştırıyor. Peki, Güven Bana filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
2023 yılında vizyona giren Güven Bana filmi, iki kardeşin tefeciye olan borçlarını ödemek için dayılarından aldıkları paranın sahte çıkması üzerine girdikleri geri dönüşü olmayan hikâyeyi anlatıyor.