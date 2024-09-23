Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler? (Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncu kadrosu)

GÜZEL AŞKLAR DİYARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Güzel Aşklar Diyarı’nın çekimleri daha çok Kapadokya yapılsa da Karadeniz ve Diyarbakır gibi farklı coğrafyalarda çekilen etkileyici görüntüler de dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci ile buluşacak. Dizi, güçlü bir hikâyenin yanı sıra Anadolu’nun eşsiz güzelliği ile de görsel bir şölen yaşatacak.