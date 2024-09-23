Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler? (Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncu kadrosu)

Güzel Aşklar Diyarı, bugün yayın hayatına başlıyor. Bir aşkın, masum bir ailenin felaketine sebep olacağı dizi, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle dikkat çekiyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler?

Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler? (Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncu kadrosu) - 1

Hazırlıkları iki buçuk yıl süren, yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu Güzel Aşklar Diyarı, yayına girmeden ekrana gelen tanıtım filmleri ile gündemden düşmedi. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan gibi isimleri kadrosunda barındıran dizi, usta isimler ile genç yetenekleri de aynı kadroda bir araya getirdi.

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Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler? (Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncu kadrosu) - 2

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCU KADROSU

Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımcılığını Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler? (Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncu kadrosu) - 3

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KARAKTERLERİ

Deniz ve Arhan’ın büyük aşkının dram yüklü bir hikaye ile ekrana geleceği dizide Deniz karakterine başarılı oyuncu Özgü Kaya, Arhan’a ise yakışıklı isim Burak Berkay Akgül hayat verecek.

Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler? (Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncu kadrosu) - 4

Alaca Konağı’nın sahibi olan dede Hakim Alaca’yı Halil Ergün oynarken; Meltem Cumbul ise Hakim Bey’in gelini Gönül Alaca olarak seyirci karşısına çıkacak.

Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler? (Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncu kadrosu) - 5

GÜZEL AŞKLAR DİYARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Güzel Aşklar Diyarı’nın çekimleri daha çok Kapadokya yapılsa da Karadeniz ve Diyarbakır gibi farklı coğrafyalarda çekilen etkileyici görüntüler de dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci ile buluşacak. Dizi, güçlü bir hikâyenin yanı sıra Anadolu’nun eşsiz güzelliği ile de görsel bir şölen yaşatacak.

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