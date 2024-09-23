Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler? (Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncu kadrosu)
Güzel Aşklar Diyarı, bugün yayın hayatına başlıyor. Bir aşkın, masum bir ailenin felaketine sebep olacağı dizi, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle dikkat çekiyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler?
Hazırlıkları iki buçuk yıl süren, yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu Güzel Aşklar Diyarı, yayına girmeden ekrana gelen tanıtım filmleri ile gündemden düşmedi. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan gibi isimleri kadrosunda barındıran dizi, usta isimler ile genç yetenekleri de aynı kadroda bir araya getirdi.