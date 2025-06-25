Hareket Sekiz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Hareket Sekiz filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Sinema kuşağında yer alan filmi ilk kez izleyecek olan izleyiciler, Hareket Sekiz filmi kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Hareket Sekiz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu’nun oturduğu, Ayberk Çınar’ın senaryosunu kaleme aldığı “Hareket Sekiz”, polisiye-komedi türünü başarılı bir şekilde harmanlıyor. Film, tesadüfi başarılar elde etmiş üç polis memuru —Bünyamin, Reşat ve Kazım—'ın, Rus mafya lideri Zolka'nın organize suç ağına karşı başlattıkları zorlu operasyonu merkezine alıyor. Zolka'nın bor madeninden ürettiği yasadışı silah planını engellemek için tehlikeli bir maceraya atılan ekip, hem komik hem de heyecan dolu anlarla izleyiciyi ekrana bağlıyor.