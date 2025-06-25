Hareket Sekiz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Hareket Sekiz filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Sinema kuşağında yer alan filmi ilk kez izleyecek olan izleyiciler, Hareket Sekiz filmi kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Hareket Sekiz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Hareket Sekiz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 1

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu’nun oturduğu, Ayberk Çınar’ın senaryosunu kaleme aldığı “Hareket Sekiz”, polisiye-komedi türünü başarılı bir şekilde harmanlıyor. Film, tesadüfi başarılar elde etmiş üç polis memuru —Bünyamin, Reşat ve Kazım—'ın, Rus mafya lideri Zolka'nın organize suç ağına karşı başlattıkları zorlu operasyonu merkezine alıyor. Zolka'nın bor madeninden ürettiği yasadışı silah planını engellemek için tehlikeli bir maceraya atılan ekip, hem komik hem de heyecan dolu anlarla izleyiciyi ekrana bağlıyor.

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Hareket Sekiz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 2

HAREKET SEKİZ OYUNCULARI

Başrollerde Ali Sunal (Bünyamin), Onur Atilla (Reşat), Sarp Bozkurt (Kazım) yer alırken; Devrim Yakut (Neriman), Gürgen Öz (Zolka), Bihter Dinçel (Ebruli), Hakan Bilgin (Nejat), Hande Katipoğlu (Canan) ve Aykut Taşkın gibi isimler ekibi tamamlıyor.

Hareket Sekiz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 3

HAREKET SEKİZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere iki farklı ülkede gerçekleştirildi. Özellikle:

İstanbul dahilinde çeşitli mekanlarda sahneler çekildi, bir haftalık süreyle Bakü, Azerbaycan’da da görüntüler alındı.

Hareket Sekiz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 4

HAREKET SEKİZ KONUSU

Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?

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