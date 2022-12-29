Hayatımın Şansı oyuncuları kimler, konusu ne? İşte dizinin konusu, karakterleri ve konusu

Turgay Moral (MUSA UZUNLAR)



Mazhar’ın sağ kolu. İyi bir oyuncudur. Kendini nasıl göstermek isterse öyle göstermeyi becerir. Çocuk denilebilecek yaşlardan itibaren kanunsuz işlere bulaşan Turgay, yıllar içinde bu âlemde yükselirken, Mazhar'ın sağ kolu olmayı başarır. Bu uğurda kızlarına sevgisini ve ilgisini göstermekten bile feragat etmiştir. Birkaç ay önce kendisiyle ilgili büyük bir gerçek öğrenir. Bu gerçek onun için bir dönüm noktası olur ve kendini bir vicdan hesaplaşması içinde bulur. Yaşadığı hesaplaşmanın sonunda vereceği karar bir süre sonra hem kendisini hem de kızlarını büyük bir çıkmaza sokacaktır…