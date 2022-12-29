Hayatımın Şansı oyuncuları kimler, konusu ne? İşte dizinin konusu, karakterleri ve konusu

“Hayatımın Şansı”, 14 Aralık Çarşamba günü ilk bölümüyle ekran macerasına başlamıştı. Yeni bölümleriyle devam eden dizinin konusu ve karakterlerine ilişkin ayrıntılar ilk bölümlerde belli oldu.
Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı ve İlker Kızmaz'ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi yer alıyor.
Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…
Yonca Sıdalı (ŞİFANUR GÜL)
Yonca, kızı Sare ile yaşayan bekâr bir annedir. Hırçın, dik bir yapıya sahiptir. Çocukluğundan beri zorluklarla boğuşmuş, bu da onu hayata karşı öfkeli biri haline getirmiştir. Çok genç yaşta hamile kalmış, okuluna devam edememiş ve bütün hayatını kızı Sare’ye adamıştır. Annesinin de iki ay önce ölmesi ile kızı ile baş başa kalmıştır. Hayatta tek önemli şey kızının mutluluğudur. Onca zorluğa rağmen anne ve kızın mutluluğu, Yonca’nın eski sevgilisi Alpay'ın, velayet davası açmasıyla alt üst olur. Kızına iyi bir hayat sunacağını mahkemede ispatlaması, daha iyi şartlarda bir iş bulması gerekmektedir. Ve Yonca’nın yolculuğu başlar… Mafyayla, suçla ve polislerle örülü bir hayata adım atacaktır…
Rüzgâr Akcan (ALİCAN YÜCESOY)
Korkusuz, inatçı ve başına buyruk bir yapıya sahiptir Rüzgar... Bu nedenle otoriteyle sıkıntılar yaşar. Duygularına, özellikle öfkesine yenilmeye oldukça müsaittir. Hayat onun için iyi-kötü, siyah-beyaz gibi keskin çizgilerle ayrılmıştır. İnandığı yolda kararlılıkla ilerler. Dışarıdan sert görünse de çok merhametli ve iyi yüreklidir.
Hırsları ve yaptığı bazı hataları yüzünden karısı Merve onu terk etmiş ve oğlu Deniz’i de alıp gitmiştir. Rüzgar’ın tek istediği bir gün oğluna yeniden kavuşmaktır ama ne yazık ki Merve’nin yeniden evlendiği adam Mazhar buna engel olmaktadır.
Turgay Moral (MUSA UZUNLAR)
Mazhar’ın sağ kolu. İyi bir oyuncudur. Kendini nasıl göstermek isterse öyle göstermeyi becerir. Çocuk denilebilecek yaşlardan itibaren kanunsuz işlere bulaşan Turgay, yıllar içinde bu âlemde yükselirken, Mazhar'ın sağ kolu olmayı başarır. Bu uğurda kızlarına sevgisini ve ilgisini göstermekten bile feragat etmiştir. Birkaç ay önce kendisiyle ilgili büyük bir gerçek öğrenir. Bu gerçek onun için bir dönüm noktası olur ve kendini bir vicdan hesaplaşması içinde bulur. Yaşadığı hesaplaşmanın sonunda vereceği karar bir süre sonra hem kendisini hem de kızlarını büyük bir çıkmaza sokacaktır…
Alpay Tetik (İLKER KIZMAZ)
Başarılı bir savcıdır. Zeki, çalışkan hatta biraz işkolik ve hırslı biridir. Duygularından çok mantığı ile hareket eder. Üniversitede okurken tanışıp âşık olduğu Yonca’yı da hamile olmasına rağmen hırsı ve mantığına yenilerek terk etmiş kendi yoluna gitmeyi seçmiştir. Zaman içerisinde yükselirken, yıllarca hayalini kurduğu zenginliğe karısı Canan sayesinde ulaşır. Rüya gibi bir hayatın içindeyken karısının bebeği kaybetmesi ve bir daha çocuğunun olmayacağını öğrenmesiyle adeta kâbusa döner. Üstelik Canan, onun Sare adında bir kızı olduğunu da öğrenir. Alpay, evliliğinin biteceğini düşünürken Canan’ın, Sare’nin velayetini almak istemesiyle elindeki şansı değerlendirmek için hemen harekete geçer.