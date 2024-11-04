Hayatla Barış filmi oyuncuları kimler? Hayatla Barış filminde hayatının anlatıldığı Barış Telli kimdir?

Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Filmde Barış Telli'yi Taner Ölmez canlandırdı. Peki, Hayatla Barış filmi oyuncuları kimler? Hayatla Barış filminde hayatının anlatıldığı Barış Telli kimdir?

Hayatla Barış filmi oyuncuları kimler? Hayatla Barış filminde hayatının anlatıldığı Barış Telli kimdir? - 1

Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesinin anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi şubat 2024'te vizyona girmişti. Yapımcılığını Hünkar Doğan/Four Story Prodüksiyon'un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır'ın yaptığı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Hayatla Barış filmi oyuncuları kimler? Hayatla Barış filminde hayatının anlatıldığı Barış Telli kimdir? - 2

HAYATLA BARIŞ FİLMİ KONUSU 

Hayatla Barış, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelle olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen Barış Telli’nin hayatına odaklanıyor. Geçirdiği kaza sonucu sağ bacağını kaybeden Barış Telli, yıllar içinden tenisten atletizme, sporun birçok alanında Türkiye rekoru kırdı.

HAYAT BARIŞ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez - Barış Telli
Nazan Kesal - Aysel Telli
Gürkan Uygun - Ali Telli
Bülent İnal - Yılmaz
Biran Damla Yılmaz - Zeynep
Sinan Tuzcu - Faik
Erkan Üçüncü - Hadi Neşet
Alara Turan - Pınar
Mekin Sezer - Cengiz
Devrim Kabacaoğlu - Serkan
Çağla Yurga - Çocuk Zeynep

Hayatla Barış filmi oyuncuları kimler? Hayatla Barış filminde hayatının anlatıldığı Barış Telli kimdir? - 3

Ampute Futbol Milli Takımı’nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları kazanan Barış Telli, zamanla “Ampute Messi” olarak anılmaya başladı.

Hayatla Barış filmi oyuncuları kimler? Hayatla Barış filminde hayatının anlatıldığı Barış Telli kimdir? - 4

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989'de Kırıkkale'de doğan Barış, dört yaşında, oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybetti. Çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine "engel" olmasına izin vermedi.

Hem forma giydiği kulüpler hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazanan 33 yaşındaki Barış, Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı.

UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi (Equal Game) seçildi.

DAHA FAZLA GÖSTER