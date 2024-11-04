Hayatla Barış filmi oyuncuları kimler? Hayatla Barış filminde hayatının anlatıldığı Barış Telli kimdir?
Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Filmde Barış Telli'yi Taner Ölmez canlandırdı. Peki, Hayatla Barış filmi oyuncuları kimler? Hayatla Barış filminde hayatının anlatıldığı Barış Telli kimdir?
Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesinin anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi şubat 2024'te vizyona girmişti. Yapımcılığını Hünkar Doğan/Four Story Prodüksiyon'un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır'ın yaptığı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.