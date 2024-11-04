Hayatla Barış filmi oyuncuları kimler? Hayatla Barış filminde hayatının anlatıldığı Barış Telli kimdir?

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989'de Kırıkkale'de doğan Barış, dört yaşında, oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybetti. Çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine "engel" olmasına izin vermedi.



Hem forma giydiği kulüpler hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazanan 33 yaşındaki Barış, Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı.



UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi (Equal Game) seçildi.