Her Şey Aşk İçin filmi oyuncuları kimler? Her Şey Aşk İçin filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Her Şey Aşk İçin filmi beyaz perde ardından TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak. Filmi ilk kez seyredecek olan sinemaseverler, Her Şey Aşk İçin filminin kadrosu ve konusunu merak ediyor. Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, evlenmeye karar veren iki genç ile kızın babası arasında geçen olaylar etrafında dönüyor. Peki, er Şey Aşk İçin filmi oyuncuları kimler?

Her Şey Aşk İçin filmi oyuncuları kimler? Her Şey Aşk İçin filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Yönetmenliğini Ahmet Kapucu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda Safa Sarı, Zafer Algöz ve Gizem Sevim’in yer aldığı “Her Şey Aşk İçin” filmi, 24 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de Now izleyicisiyle buluşacak.

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Her Şey Aşk İçin filmi oyuncuları kimler? Her Şey Aşk İçin filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 2

HER ŞEY AŞK İÇİN OYUNCU KADROSU

Ahmet Kapucu'nun yazıp yönettiği, başrollerinde Zafer Algöz, Safa Sarı ve Gizem Sevim'in yer aldığı komedi filmi 2023 yılında vizyona girmişti.

Her Şey Aşk İçin filmi oyuncuları kimler? Her Şey Aşk İçin filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 3

HER ŞEY AŞK İÇİN KONUSU

Televizyonda ilk kez yayınlanacak romantik komedi türündeki filmin konusu ise şöyle; Bir süredir birlikte olan Sadef ve Alper, artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Ancak Alper ailesiyle birlikte Sedef'i istemeye gittiğinde Sedef'in dedesi Emekli Albay İskender, müstakbel damadının bedelli askerlik yaptığını öğrenince evlenmelerine izin vermez.

Her Şey Aşk İçin filmi oyuncuları kimler? Her Şey Aşk İçin filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 4

İskender, ancak Alper'in 30 gün boyunca çiftliğinde askeri eğitime tabii tutulması karşılığında torununun evlenebileceğini söyler. Teklifi hemen kabul eden Alper, isyanlar içerisinde İskender'in verdiği eğitimleri yapar. Ancak bu sırada o İskender'in vasiyetini bulur. Alper, Alzheimer olan İskender ölmeden önce vasiyetini yerine getirebilmek için onunla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkar.

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