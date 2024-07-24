Her Şey Aşk İçin filmi oyuncuları kimler? Her Şey Aşk İçin filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Her Şey Aşk İçin filmi beyaz perde ardından TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak. Filmi ilk kez seyredecek olan sinemaseverler, Her Şey Aşk İçin filminin kadrosu ve konusunu merak ediyor. Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, evlenmeye karar veren iki genç ile kızın babası arasında geçen olaylar etrafında dönüyor. Peki, er Şey Aşk İçin filmi oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Ahmet Kapucu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda Safa Sarı, Zafer Algöz ve Gizem Sevim’in yer aldığı “Her Şey Aşk İçin” filmi, 24 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de Now izleyicisiyle buluşacak.