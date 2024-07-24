Her Şey Aşk İçin filmi oyuncuları kimler? Her Şey Aşk İçin filmi konusu ve oyuncu kadrosu

İskender, ancak Alper'in 30 gün boyunca çiftliğinde askeri eğitime tabii tutulması karşılığında torununun evlenebileceğini söyler. Teklifi hemen kabul eden Alper, isyanlar içerisinde İskender'in verdiği eğitimleri yapar. Ancak bu sırada o İskender'in vasiyetini bulur. Alper, Alzheimer olan İskender ölmeden önce vasiyetini yerine getirebilmek için onunla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkar.