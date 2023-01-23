Hüznün yeni tanımı: Merve Dizdar

Star TV'de yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicide büyük ilgi uyandıran Ömer dizisi, hikayesi kadar oyuncularının başarısıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın başrolleri paylaştığı dizinin güçlü kadrosunda en dikkat çeken isimlerden biri de Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar.
Son dönemde yeteneğiyle göz dolduran Merve Dizdar, dizide Barış Falay'ın hayat verdiği Reşat karakterinin kızını canlandırıyor.
Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten beş çocuk sahibi olan Nisa’yı oynayan Merve Dizdar, bu rolüyle seyirciye de hüznünü aktardı.
Ömer dizisinin hikayesinde, evliliğinin ardından büyük bir yükün altına giren ve eşinin yurt dışına gitme kararıyla istemeyerek Reşat’ın kapısını çalan Nisa, çocuklarıyla birlikte zorlu bir dönemin içine giriyor.
En son Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteriyle seyirci karşısına çıkan ve seyircinin beğenisini kazanan Dizdar, Ömer dizisindeki Nisa rolüyle de seyirciyi hayal kırıklığına uğratmadı.
Hüzünlü öyküsüne eşlik eden hüzünlü bakışları ve duygularını seyirciye geçirmeyi başaran güçlü oyunculuğuyla Dizdar, dizinin yayınlandığı pazartesi akşamlarının en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor.
Sosyal medyada trendler arasına gören Dizdar, canlandırdığı Nisa karakteriyle ilgili şunları söylemişti:
"Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde. Eşinin kendisi beş çocukla bırakıp gitmesine asla inanmadığını gördük mesela… Bu bir şokun etkisi, gerçekten çok sevdiği birinin ona bunu yapmasına inanamıyor. Beş çocuğunun sorumluluğunu almış güçlü, inandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın Nisa."
Dizdar, karakteri hakkında, "Nisa’nın içindeki o müthiş olgun kadını onun hikayesine ortak oldukça, okudukça anlayabiliyorum. Bu da bana Merve olarak güç kazandırıyor" demişti.
Ömer dizisinin geçen hafta yayınlanan 2. bölümünde, eşi Hakan'dan haber alamayan ve merak eden Nisa, onun iş yerine gitti. Şirketten kimsenin Rusya'ya gitmediğini öğrenen ve sonra sorumluyla konuşan Nisa, Hakan'ın hayatında bir kadın olduğunu da duydu.
Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı; kadrosunda Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi oyuncuların yer aldığı Ömer dizisi bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek.
Ömer ile Gamze’nin kalpleri birlikte atmaya başladığı anda, Reşat’ın bakışlarıyla karşılaşan Gamze, bu aşkın imkansızlığını yeniden acı bir şekilde fark eder ve Ömer’den uzak durmaya karar verir.
Reşat ise Ömer üzerindeki baskılarını iyice artırır ve onun doğru yolu bulması için yeni bir yol aramaya başlar. Bu sefer işini şansa bırakmamaya kararlıdır.
Kocasının ihanetinin her geçen gün yeni bir boyutunu öğrenen Nisa, çaresizlikle kıvranırken, sıkıntılarını Gamze’ye açar. Farklı hayatlar içinde görünseler de, aslında iki kadın da benzer acılarla boğuşmaktadır. Gamze’nin Nisa’ya uzattığı yardım eli, kendi hayatında da bir krize yol açar.
Ömer’in sabırlı ve kararlı duruşu, sonunda Gamze’nin de pes etmesine neden olur. İkisi yeniden birbirlerinin gözünün içine bakmaya cesaret ettiğinde Ömer’in aklında tüm engelleri aşacak tek bir çözüm vardır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.