Hüznün yeni tanımı: Merve Dizdar

TERS KÖŞE YAPTI

Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten beş çocuk sahibi olan Nisa’yı oynayan Merve Dizdar, bu rolüyle seyirciye de hüznünü aktardı.

Ömer dizisinin hikayesinde, evliliğinin ardından büyük bir yükün altına giren ve eşinin yurt dışına gitme kararıyla istemeyerek Reşat’ın kapısını çalan Nisa, çocuklarıyla birlikte zorlu bir dönemin içine giriyor.