İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler? (İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler)

İnci Taneleri dizisi gerek kadrosu gerekse senaryo örgüsüyle dikkatleri üzerine çeken yapımlardan biri oldu. Perşembe akşamları yayımlanan İnci Taneleri özellikle Dilber dansıyla gündemdeki yerini koruyır. Peki, İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler?

İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler? (İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler) - 1

Tanıtımları ses getiren İnci Taneleri dizisi ekran macerasına başladı. Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının tamamının yayınlandığı sahne sosyal medyada da çok konuşuldu.

N-LIFE HABERLERİ

İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler? (İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler) - 2

Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat veriyor.

İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler? (İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler) - 3

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler? (İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler) - 4

İNCİ TANELERİ KONUSU

İnci Taneleri dizisinin konusu ise; Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

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