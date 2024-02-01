İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler? (İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler)

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.