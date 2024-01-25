İnci Taneleri dizisinin oyuncuları kimler? Dilber dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

İnsanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak olan İnci Taneleri 25 Ocak 2024 tarihinde ekran macerasına başlayacak. Dizinin ilk bölümünde karakterler ve konuya ilişkin ayrıntılar netleşecek. Peki, İnci Taneleri dizisinin oyuncuları kimler? İşte Dilber dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları kimler? Dilber dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu - 1

İnci Taneleri dizisinin ekran macerasına başiayacağı tarih belli oldu. Perşembe akşamları yayınlanacak olan İnci Taneleri 25 Ocak Perşembe günü ekranlara "merhaba" diyecek. Dizinin ilk bölümü öncesinde merak edilen konuların başında ise oyuncu kadrosu ve konusu geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları kimler? Dilber dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu - 2

Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları kimler? Dilber dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu - 3

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları kimler? Dilber dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu - 4

İNCİ TANELERİ KONUSU

İnci Taneleri dizisinin konusu ise; Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

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