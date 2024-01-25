İnci Taneleri dizisinin oyuncuları kimler? Dilber dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
İnsanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak olan İnci Taneleri 25 Ocak 2024 tarihinde ekran macerasına başlayacak. Dizinin ilk bölümünde karakterler ve konuya ilişkin ayrıntılar netleşecek. Peki, İnci Taneleri dizisinin oyuncuları kimler? İşte Dilber dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...
İnci Taneleri dizisinin ekran macerasına başiayacağı tarih belli oldu. Perşembe akşamları yayınlanacak olan İnci Taneleri 25 Ocak Perşembe günü ekranlara "merhaba" diyecek. Dizinin ilk bölümü öncesinde merak edilen konuların başında ise oyuncu kadrosu ve konusu geliyor.