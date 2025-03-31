İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimler? 2025 İşte Benim Stilim jürileri

İşte Benim Stilim yıllar sonra yeniden ekran macerasına başladı. Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması haline gelmişti.

İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimler? 2025 İşte Benim Stilim jürileri - 1

Türk televizyon tarihinde unutulmaz yapımlardan biri haline gelen İşte Benim Stilim, moda ve stil yarışmaları arasında en çok izlenen ve en popüler programlardan biri olmayı başarmıştı. Katılımcıların tarzlarını sergileyerek jüri üyelerinden puan aldığı yarışma, izleyicilere eğlenceli ve rekabet dolu anlar yaşatırken, aynı zamanda moda trendlerini yakından takip etme fırsatı sunuyordu.

N-LIFE HABERLERİ

İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimler? 2025 İşte Benim Stilim jürileri - 2

İşte Benim Stilim yıllar sonra yeniden ekran macerasına başladı. Hafta içi her gün yayınlanacak olan İşte Benim Stilim yarışmasında üç isim jüri oldu.

İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimler? 2025 İşte Benim Stilim jürileri - 3

2025 SEZONU İŞTE BENİM STİLİM JÜRİ ÜYELERİ

Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimler? 2025 İşte Benim Stilim jürileri - 4

İlk bölümde şarkıcı Burak Kut'un konuk olduğu İşte Benim Stilim programı 31 Mart Pazartesi günü  ekran macerasına başladı.

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