İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimler? 2025 İşte Benim Stilim jürileri
İşte Benim Stilim yıllar sonra yeniden ekran macerasına başladı. Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması haline gelmişti.
Türk televizyon tarihinde unutulmaz yapımlardan biri haline gelen İşte Benim Stilim, moda ve stil yarışmaları arasında en çok izlenen ve en popüler programlardan biri olmayı başarmıştı. Katılımcıların tarzlarını sergileyerek jüri üyelerinden puan aldığı yarışma, izleyicilere eğlenceli ve rekabet dolu anlar yaşatırken, aynı zamanda moda trendlerini yakından takip etme fırsatı sunuyordu.