İşte Benim Stilim'de kim elendi? İşte Benim Stilim'de haftanın birincisi belli oldu
İşte Benim Stilim yeni sezona bu hafta merhaba dedi. Birbirinden iddialı yarışmacıların tarzlarını konuşturduğu moda yarışmasında ilk eleme heyecanı 4 Nisan Cuma günü yaşandı. Peki, İşte Benim Stilim'de kim elendi? İşte Benim Stilim veda eden yarışmacı haberimizde...
Sunuculuğu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer ve Güzide Duran'ın yaptığı İşte Benim Stilim 'de ilk eleme heyecanı geride kaldı. Yarışmanın 5.bölümünü kaçıran izleyiciler, İşte Benim Stilim'e veda eden ismi ve birinciyi merak ediyor.