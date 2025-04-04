İşte Benim Stilim'de kim elendi? İşte Benim Stilim'de haftanın birincisi belli oldu

İşte Benim Stilim yeni sezona bu hafta merhaba dedi. Birbirinden iddialı yarışmacıların tarzlarını konuşturduğu moda yarışmasında ilk eleme heyecanı 4 Nisan Cuma günü yaşandı. Peki, İşte Benim Stilim'de kim elendi? İşte Benim Stilim veda eden yarışmacı haberimizde...

İşte Benim Stilim'de kim elendi? İşte Benim Stilim'de haftanın birincisi belli oldu - 1

Sunuculuğu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer ve Güzide Duran'ın yaptığı İşte Benim Stilim 'de ilk eleme heyecanı geride kaldı.  Yarışmanın 5.bölümünü kaçıran izleyiciler, İşte Benim Stilim'e veda eden ismi ve  birinciyi merak ediyor.

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İşte Benim Stilim'de kim elendi? İşte Benim Stilim'de haftanın birincisi belli oldu - 2

İŞTE BENİM STİLİM HAFTANIN BİRİNCİSİ

İşte Benim Stilim'de birinci olan ve 50 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı jürilerden övgüleri toplayan Sibel oldu.

İşte Benim Stilim'de kim elendi? İşte Benim Stilim'de haftanın birincisi belli oldu - 3

İŞTE BENİM STİLİM'DE KİM ELENDİ?

İşte Benim Stilim haftanın elenen ilk ismi ise Zehra oldu.

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