İşte Benim Stilim'de kim elendi? İşte Benim Stilim'de haftanın birincisi belli oldu

Sunuculuğu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer ve Güzide Duran'ın yaptığı İşte Benim Stilim 'de ilk eleme heyecanı geride kaldı. Yarışmanın 5.bölümünü kaçıran izleyiciler, İşte Benim Stilim'e veda eden ismi ve birinciyi merak ediyor.