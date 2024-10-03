Karadut dizisi oyuncuları kimler? (Karadut dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)
Karadut dizisi yeni sezonda ekran macerasına başlayan dizilerden biri oldu. Pazartesi günleri yayımlanacak olan diziye dair ayrıntıları merak eden diziseverler, Karadut'un özellikle oyuncu kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Karadut dizisi oyuncuları kimler?
Aşk ve aile bağlarını, göze alınan bedeller ile anlatacak olan '"Karadut"', hikayesi ve performanslarıyla sosyal medyaya konu oldu. Her karakteri farklı bir sınava sokacak olan Karadut, "iyi" olabilmenin zorluğunu gözler önüne serecek.