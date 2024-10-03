Karadut dizisi oyuncuları kimler? (Karadut dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)

Karadut dizisi yeni sezonda ekran macerasına başlayan dizilerden biri oldu. Pazartesi günleri yayımlanacak olan diziye dair ayrıntıları merak eden diziseverler, Karadut'un özellikle oyuncu kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Karadut dizisi oyuncuları kimler?

Karadut dizisi oyuncuları kimler? (Karadut dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 1

Aşk ve aile bağlarını, göze alınan bedeller ile anlatacak olan '"Karadut"', hikayesi ve performanslarıyla sosyal medyaya konu oldu. Her karakteri farklı bir sınava sokacak olan Karadut, "iyi" olabilmenin zorluğunu gözler önüne serecek.

N-LIFE HABERLERİ

Karadut dizisi oyuncuları kimler? (Karadut dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 2

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise "Bir Zamanlar Çukurova" ve '"Aldatmak" gibi dizilerle tanınan yönetmen Murat Saraçoğlu oturuyor.

Karadut dizisi oyuncuları kimler? (Karadut dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 3

KARADUT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda; Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Karadut dizisi oyuncuları kimler? (Karadut dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 4

KARADUT DİZİSİ KONUSU

Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan dizide, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi ekrana taşınacak.

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