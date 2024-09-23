Karadut oyuncu kadrosunda kimler var? Karadut konusu ve oyuncularıyla ilgili ayrıntılar
TimsB Productions imzalı yeni dizisi Karadut'un yayın tarihi belli oldu. İlk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak Karadut'un kadrosunda ekranların tanıdık simaları yer alıyor. Peki, Karadut oyuncu kadrosunda kimler var? Karadut konusu ve oyuncularıyla ilgili ayrıntıları derkedik.
"Aşk başımıza gelen ilahi plandır" sözleriyle başlayan Karadut'un ayrıntıları belli oldu. Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan dizide, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi ele alınacak.