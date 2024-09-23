Karadut oyuncu kadrosunda kimler var? Karadut konusu ve oyuncularıyla ilgili ayrıntılar

TimsB Productions imzalı yeni dizisi Karadut'un yayın tarihi belli oldu. İlk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak Karadut'un kadrosunda ekranların tanıdık simaları yer alıyor. Peki, Karadut oyuncu kadrosunda kimler var? Karadut konusu ve oyuncularıyla ilgili ayrıntıları derkedik.

Karadut oyuncu kadrosunda kimler var? Karadut konusu ve oyuncularıyla ilgili ayrıntılar - 1

"Aşk başımıza gelen ilahi plandır" sözleriyle başlayan Karadut'un ayrıntıları belli oldu. Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan dizide, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi ele alınacak.

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Karadut oyuncu kadrosunda kimler var? Karadut konusu ve oyuncularıyla ilgili ayrıntılar - 2

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve '"Aldatmak" gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

Karadut oyuncu kadrosunda kimler var? Karadut konusu ve oyuncularıyla ilgili ayrıntılar - 3

KARADUT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin kadrosunda Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Karadut oyuncu kadrosunda kimler var? Karadut konusu ve oyuncularıyla ilgili ayrıntılar - 4

KARADUT KONUSU

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir.Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir. Bu sırada tesadüf eseri yoluna çıkan kişinin hayatını değiştireceğinden habersizdir.Tayfun'la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır. Tayfun, Zuhal'in direncini anlamaya çalışırken beklenmedik bir trajedi Zuhal'in babasına ettiği yeminin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.

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