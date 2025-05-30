Kendi Yolumda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Kendi Yolumda filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Müzisyen Gökhan Özoğuz'un hayatından esinlenen film, hayallerin peşinden gitmenin ve kendi yolunu bulmanın önemini vurgulayan bir hikaye sunuyor. Peki, Kendi Yolumda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Kendi Yolumda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 1

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, oyuncu Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır ve Ferit Aktuğ’nun yer aldığı “Kendi Yolumda” filmini ilk kez izleyecek olan sinema severler kadro ve karakterleri merak ediyor.

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Kendi Yolumda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 2

KENDİ YOLUMDA FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrolünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz yer alıyor. Kendisine Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor.

Kendi Yolumda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 3

KENDİ YOLUMDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kendi Yolumda filmi, 2022 yılında vizyona girmiş ve çekimleri Adana'da gerçekleştirilmişti. Adana'nın doğal güzellikleri ve sıcak atmosferi, filmde hikayenin ruhunu yansıtan bir arka plan oluşturmuştur .

Kendi Yolumda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 4

KENDİ YOLUMDA KONUSU

Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan’a "Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?" sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedi ve dramı birleştiren filmin devamını, Gökhan’ın kendini Adana’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü rüyası getirir

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