Kendi Yolumda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Kendi Yolumda filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Müzisyen Gökhan Özoğuz'un hayatından esinlenen film, hayallerin peşinden gitmenin ve kendi yolunu bulmanın önemini vurgulayan bir hikaye sunuyor. Peki, Kendi Yolumda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, oyuncu Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır ve Ferit Aktuğ’nun yer aldığı “Kendi Yolumda” filmini ilk kez izleyecek olan sinema severler kadro ve karakterleri merak ediyor.