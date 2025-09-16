Kıskanmak dizisi başlıyor: Kıskanmak dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu
Kıskanmak dizisi 16 Eylül 2025 tarihinde ekran macerasına başlayacak. Uyarlama senaryosuyla merak uyandıran yapımda yer alan karakterler ve oyuncular şimdiden gündem oldu. Kıskanmak dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusuyla ilgili ayrıntıları derledik.
Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Kıskanmak, 16 Eylül Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak. Yayınlanan fotoğraflar, karakterler arasındaki gizli hesaplaşmaları gözler önüne sererken, izleyiciyi bekleyen sürpriz gelişmeler hakkında da işaretler veriyor. Her kare, ilk bölümde yaşanacak heyecan ve gerilimi şimdiden hissettiriyor.Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanarak Yılmaz Şahin’in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç’ün oturduğu "Kıskanmak"; izleyiciyi entrika, tutku ve iktidar mücadelesiyle örülü bir dünyanın içine çekecek.