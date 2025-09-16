Kıskanmak dizisi başlıyor: Kıskanmak dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu

Kıskanmak dizisi 16 Eylül 2025 tarihinde ekran macerasına başlayacak. Uyarlama senaryosuyla merak uyandıran yapımda yer alan karakterler ve oyuncular şimdiden gündem oldu. Kıskanmak dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusuyla ilgili ayrıntıları derledik.

Kıskanmak dizisi başlıyor

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Kıskanmak,  16 Eylül Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak. Yayınlanan fotoğraflar, karakterler arasındaki gizli hesaplaşmaları gözler önüne sererken, izleyiciyi bekleyen sürpriz gelişmeler hakkında da işaretler veriyor. Her kare, ilk bölümde yaşanacak heyecan ve gerilimi şimdiden hissettiriyor.Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanarak Yılmaz Şahin’in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç’ün oturduğu "Kıskanmak"; izleyiciyi entrika, tutku ve iktidar mücadelesiyle örülü bir dünyanın içine çekecek.

Kıskanmak dizisi başlıyor

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU VE KADROSU

Merakla beklenen “Kıskanmak” dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor.

Kıskanmak dizisi başlıyor

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alan dizinin derinlikli karakterleri 1. bölümde tanıtılacak.

Kıskanmak dizisi başlıyor

KISKANMAK DİZİSİ KARAKTERLERİ

Seniha Paşazade - Özgü Namal

Annesi tarafından hep değersiz görüldü, abisi Halit’in gölgesinde büyüdü. Başarılı olsa da hiçbir zaman sevgi göremedi. Şimdi yılların öfkesiyle zekâsını intikam için kullanmaya hazır.

Kıskanmak dizisi başlıyor

Nüzhet Erden - Selahattin Paşalı

Sahnenin ışığı altında parlayan genç bir müzisyen… Geçmişinin izlerini taşıyan, hem tutkulu hem de dengesiz yanlarıyla çevresindekileri kimi zaman büyüleyen, kimi zaman da hayal kırıklığına uğratan bir karakter.

Kıskanmak dizisi başlıyor

Halit Paşazade - Mehmet Günsür

Yakışıklılığı ve cazibesiyle her ortamda dikkat çeken, başarılı bir avukat. Annesi tarafından el üstünde tutulmuş, bencil ve doyumsuz yetiştirilmiştir. Kadınlara olan zaafı hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin kaderini çıkmaza sürüklüyor.



Kıskanmak dizisi başlıyor

Mükerrem Şen - Hafsanur Sancaktutan

Güzelliğini en büyük silahı olarak kullanan, zenginlik içinde büyümüş genç bir kadındır. Kuzeni Nalan’la çocukluğundan beri kıyaslanmış ve bu rekabet onu kıskanç birine dönüştürmüştür. Halit’le evliliği hayalini kurduğu hayatı sunsa da, mutluluğun kapısı ona açılacak mı bilinmiyor.

Kıskanmak dizisi başlıyor

Nalan Şevket - Beril Pozam

Başarılı, eğitimli ve zarif genç bir kadın. Çocukluğundan beri Halit’e duyduğu aşk, onun en savunmasız noktasıdır. Halit ve Mükerrem’in evliliğiyle yaşadığı ihanet, Nalan’ın hayatındaki en büyük kırılma noktası olur.

Kıskanmak dizisi başlıyor

Mediha Paşazade - Ayda Aksel

Güzellik ve itibar takıntısıyla yaşayan, ailenin en baskın figürüdür. Oğlu Halit’i gurur kaynağı görürken, kızı Seniha’yı küçümseyip yok saymıştır. Katı kuralları ve oğluna saplantılı sevgisi, ailedeki tüm dengeleri belirliyor.

