Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisinden yeni kareler

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen ve 'Aile' dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın set pozları sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisinden yeni kareler - 1

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisinden yeni kareler - 2

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı 'Aile' dizisi için geri sayım başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisinden yeni kareler - 3

Show TV'de izleyici karşısına çıkacak 'Aile' dizisinin yeni kareleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisinden yeni kareler - 4

Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri konu alacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisinden yeni kareler - 5

Sarıkaya ve Tatlıtuğ dışında dizide; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer rol alacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisinden yeni kareler - 6

Çekimleri tüm hızıyla devam eden Aile dizisinin başrol oyuncuları Tatlıtuğ ve Sarıkaya'nın kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

N-LIFE HABERLERİ

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