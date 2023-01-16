Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisinden yeni kareler

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı 'Aile' dizisi için geri sayım başladı.
Show TV'de izleyici karşısına çıkacak 'Aile' dizisinin yeni kareleri sosyal medyadan paylaşıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri konu alacak.
Sarıkaya ve Tatlıtuğ dışında dizide; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer rol alacak.
Çekimleri tüm hızıyla devam eden Aile dizisinin başrol oyuncuları Tatlıtuğ ve Sarıkaya'nın kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.