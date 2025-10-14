Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı: Doğa ölüyor mu?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanıyla dikkat çekti. Dizide Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa karakterinin yaşadığı dramatik olaylar sonrası "Doğa ölecek mi?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Doğa'nın kızıyla geçirdiği kaza görüntüleri damga vurdu.