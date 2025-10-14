Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı: Doğa ölüyor mu?

Sıla Türkoğlu, ilk oyunculuk deneyimini “Ağlama Anne” (2018) dizisinde yaşadı. Ardından “Yemin” dizisinde canlandırdığı Suna Tarhun karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Doğal oyunculuk tarzı ve güçlü ekran enerjisiyle dikkat çekti.



Emanet (2020-2022) dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle yaptı. Dizideki performansı, hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir izleyici kitlesinden büyük beğeni topladı.