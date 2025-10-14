Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı: Doğa ölüyor mu?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanıyla dikkat çekti. Dizide Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa karakterinin yaşadığı dramatik olaylar sonrası "Doğa ölecek mi?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Doğa'nın kızıyla geçirdiği kaza görüntüleri damga vurdu.

DOĞA ÖLÜYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Doğa, Cemre ile birlikte trafik kazası geçiriyor. Fatih'in aldığı arabayla kaza yapan Doğa,  "Bizden çıktı, ben ölüyorum" diyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir’de doğan Türk dizi oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Türkoğlu, kısa sürede televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiştir.

Sıla Türkoğlu, ilk oyunculuk deneyimini “Ağlama Anne” (2018) dizisinde yaşadı. Ardından “Yemin” dizisinde canlandırdığı Suna Tarhun karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Doğal oyunculuk tarzı ve güçlü ekran enerjisiyle dikkat çekti.

Emanet (2020-2022) dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle yaptı. Dizideki performansı, hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir izleyici kitlesinden büyük beğeni topladı.

