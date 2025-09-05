Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu

DOĞA VE FİRAZ AŞK MI YAŞIYOR?

"Kızılcık Şerbeti" yeni sezon fragmanında Doğa ile Firaz arasında romantik bir ilişki yaşanabileceğini ima eden sahneler dikkat çekti. Fragmanda verilen ipuçları, iki karakterin arasında gelişebilecek yasa dışı bir aşkın sinyalini vererek seyirciyi şaşkına uğrattı