Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu
Cuma akşamları yayımlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Merakla beklenen dizinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Dördüncü sezon tarihini duyuran tanıtımla yeni sezona dair ilk ipuçları verildi.
Üçüncü sezonunu mayıs ayında tamamlayan Kızılcık Şerbeti eylül ayında kaldığı yerden devam edecek. Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla 12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak. Gold Film yapımı dizilerin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme aldı, yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli oturuyor.