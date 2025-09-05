Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu

Cuma akşamları yayımlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Merakla beklenen dizinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Dördüncü sezon tarihini duyuran tanıtımla yeni sezona dair ilk ipuçları verildi.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu

Üçüncü sezonunu mayıs ayında tamamlayan Kızılcık Şerbeti eylül ayında kaldığı yerden devam edecek. Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla 12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak. Gold Film yapımı dizilerin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme aldı, yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli oturuyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu

DOĞA VE FİRAZ AŞK MI YAŞIYOR?

"Kızılcık Şerbeti" yeni sezon fragmanında Doğa ile Firaz arasında romantik bir ilişki yaşanabileceğini ima eden sahneler dikkat çekti. Fragmanda verilen ipuçları, iki karakterin arasında gelişebilecek yasa dışı bir aşkın sinyalini vererek seyirciyi şaşkına uğrattı

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu

AFİŞİ YAYIMLANDI

Kızılcık Şerbeti 4. sezon afişi paylaşıldı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Erkan Avcı, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Servet Pandur, Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Neslihan Yeldan ve Aliye Uzunatağan’ın boy gösterdiği afişte yeni bir isim dikkat çekti. Deneyimli oyuncu Erkan Avcı, yeni sezonda Asil karakterine hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erkan Avcı’nın  Asude’nin (Servet Pandur) sezon finalinde telefonda konuştuğu, ancak yüzü görünmeyen kardeşi Ayhan’ın oğlu olacağı yönünde.

