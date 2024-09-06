Kızılcık Şerbeti yeni sezonundan ilk kareler yayımlandı: Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, “Kızılcık Şerbeti”nin üçüncü sezonundan ilk kareler yayınlandı. Kareler sosyal medyada da paylaşıldı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Kızılcık Şerbeti yeni sezonundan ilk kareler ortaya çıktı. Yeni sezonunu ilk bölüm görüntüleri ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak?