Kızılcık Şerbeti yeni sezonundan ilk kareler yayımlandı: Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, “Kızılcık Şerbeti”nin üçüncü sezonundan ilk kareler yayınlandı. Kareler sosyal medyada da paylaşıldı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti yeni sezonundan ilk kareler yayımlandı: Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 1

Kızılcık Şerbeti yeni sezonundan ilk kareler ortaya çıktı. Yeni sezonunu ilk bölüm görüntüleri ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. Peki,  Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak?

N-LIFE HABERLERİ

Kızılcık Şerbeti yeni sezonundan ilk kareler yayımlandı: Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 2

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ OYUNCULARI

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve  Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni sezonunda kadrosuna başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonundan ilk kareler yayımlandı: Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 3

Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Yakında  izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananlar ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonundan ilk kareler yayımlandı: Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 4

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yayın tarihi konusunda değişiklik yaşanması gündemdeydi. 13 Eylül'ün 20 Eylül olarak değiştirilmesi üzerinde duruluyordu.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonundan ilk kareler yayımlandı: Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 5

29 Ağustos'ta çekimleri başlayan Gold Film imzalı diziyle ilgili karar verildi ve dizinin 13 Eylül'de 3. sezonu açmasına karar verildi.

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