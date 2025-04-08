Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterinin akıbeti izleyiciler arasında merak konusu oldu. Son bölümlerde Pembe'nin hastaneye kaldırıldığı sahneler ve yayınlanan fragmanlar, karakterin diziden ayrılacağına dair spekülasyonları artırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ölecek mi?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm görüntüleri ardından "Pembe" karakterinin dizideki macerasının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Pinko" lakaplı fenomen karakterlerinden "Pembe Ünal"ın hikayesi bitiyor.