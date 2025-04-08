Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ölecek mi, diziden ayrılacak mı?

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterinin akıbeti izleyiciler arasında merak konusu oldu. Son bölümlerde Pembe'nin hastaneye kaldırıldığı sahneler ve yayınlanan fragmanlar, karakterin diziden ayrılacağına dair spekülasyonları artırdı. ​Peki, Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ölecek mi?

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ölecek mi, diziden ayrılacak mı? - 1

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm görüntüleri ardından "Pembe" karakterinin dizideki macerasının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Pinko" lakaplı fenomen karakterlerinden "Pembe Ünal"ın hikayesi bitiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ölecek mi, diziden ayrılacak mı? - 2

Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu kadroya veda edecek. Taşçıoğlu’nun hayat verdiği Pembe’nin son sahneleri salı günü (8 Nisan) çekilecek.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ölecek mi, diziden ayrılacak mı? - 3

Bu ayrılığın karakterin ölümüne mi yoksa başka bir senaryo gelişmesine mi bağlı olacağı netlik kazanmış değil.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ölecek mi, diziden ayrılacak mı? - 4

Dizinin 96. bölüm fragmanında, Pembe'nin hastanede olduğu ve ailesinin endişeli bekleyişi dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, izleyiciler arasında "Pembe ölecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER