Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kızılcık Şerbeti’nden hangi oyuncular ayrılacak?

Ünal evde ise Abdullah’ın, Nilay’a ev almasının krizi yaşanıyordur. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa’nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır.



Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema’ya net konuşur. Ya gel ya bitsin der. Nursema’nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema’ya kıyamaz.