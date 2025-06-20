Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kızılcık Şerbeti’nden hangi oyuncular ayrılacak?

Üçüncü sezon finali kafalarda soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu. Emrah Altıntoprak’ın hayat verdiği Mustafa Ünal’ın elinde silah çıldırdığı anların ardından kimlerin gideceği, kimlerin kalacağı merak ediliyordu. Peki, Kızılcık Şerbeti’nden hangi oyuncular ayrılacak?

Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kızılcık Şerbeti’nden hangi oyuncular ayrılacak? - 1

Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek isimler belli oldu. İlk gelen bilgiler dört oyuncunun ayrılacağı yönündeydi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin Gökhan’ı Hasan Emre Avcı, Leman’ı Sevim Erdoğan, Kayhan’ı Soydan Soydaş ve bıyıklı lakaplı Haluk’u Erol Erarslan ekibe veda edecek.

N-LIFE HABERLERİ

Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kızılcık Şerbeti’nden hangi oyuncular ayrılacak? - 2

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNAL ÖZETİ

Işıl’ın şansı yaver gitmiş, Koray’la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır.

Sönmez ve Kıvılcım’ın, Ömer’in evine taşınmaları birçok soruna çözüm olmuştur. Evdeki herkes bu yeni düzenden memnundur.

Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kızılcık Şerbeti’nden hangi oyuncular ayrılacak? - 3

Ünal evde ise Abdullah’ın, Nilay’a ev almasının krizi yaşanıyordur. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa’nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır.

Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema’ya net konuşur. Ya gel ya bitsin der. Nursema’nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema’ya kıyamaz.

Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kızılcık Şerbeti’nden hangi oyuncular ayrılacak? - 4

Işıl ve Koray’ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa’nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER