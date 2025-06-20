Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kızılcık Şerbeti’nden hangi oyuncular ayrılacak?
Üçüncü sezon finali kafalarda soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu. Emrah Altıntoprak’ın hayat verdiği Mustafa Ünal’ın elinde silah çıldırdığı anların ardından kimlerin gideceği, kimlerin kalacağı merak ediliyordu. Peki, Kızılcık Şerbeti’nden hangi oyuncular ayrılacak?
Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek isimler belli oldu. İlk gelen bilgiler dört oyuncunun ayrılacağı yönündeydi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin Gökhan’ı Hasan Emre Avcı, Leman’ı Sevim Erdoğan, Kayhan’ı Soydan Soydaş ve bıyıklı lakaplı Haluk’u Erol Erarslan ekibe veda edecek.