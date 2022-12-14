Çöp Adam'ın gerçek hikayesiyle ilgili açıklama: Tamer gerçekte kim? İşte Çöp Adam'ın gerçek hikayesi ve konusu

Aysel Yılmaz : Annesi ve babasını küçük yaşta kaybetmiş, akrabalarının yanında onların hizmetlerini görerek büyümüş. Bülent’le tanıştığında onu kurtarıcı olarak görmüş, Bülent de kendisine böyle kayıtsız şartsız teslim olan Aysel’in bağlılığını kullanabileceğini sezdiğinden evlenmiş. Hala kocasını çok çekici bulan ve deli gibi kıskanan Aysel, onu sürekli kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Ama bu konuda başarılı olduğu söylenemez .

Bülent Yılmaz : Çocukluğunda ve gençliğinde annesi tarafından şımartılmış ve el üstünde tutulmuş. Anne ve babasının arka arkaya vefat etmeleriyle, eğitimini tamamlayamadan beş parasız ortada kalmış.Hayatını kazanmak için çaba sarfetmeyi göze alamamış, bir işte dikiş tutturamamış, çalışmaktan utanıyor. Son derece bencil, vurdumduymaz bir adam. Zamanında sorumluluğunu hissetmediği Tamer’in, şimdi kendilerine bakmak zorunda olduğuna inanıyor.