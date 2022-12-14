Çöp Adam'ın gerçek hikayesiyle ilgili açıklama: Tamer gerçekte kim? İşte Çöp Adam'ın gerçek hikayesi ve konusu

Ekran macerasına 30 Kasım’da başlayan Çöp Adam’da yaşananlar sosyal medyada konu olmaya devam ediyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin gizem dolu hikayesini konu alıyor.
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı dizinin kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, GülizarNisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak yer alıyor.
Türk psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu, yeni projesi Çöp Adam'la ilgili açıklamalarda bulundu. Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Merhaba sevgili arkadaşlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim ama çok heyecanlıyım, biliyorsunuz bu akşam Star TV'de benim hikayelerimden yeni dizimiz Çöp Adam başlıyor. Benim hikayelerim hep çocukluktan başlar. Çünkü çocuklukta yaşadıklarımız, zihnimize yazılanlar aslında kaderimizi yazıyor. Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. O çocuklar neler yaşayarak nasıl bu günlere geliyorlar bunları tek tek göreceğiz" diye konuştu.
Budayıcıoğlu Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Tamer karakteriyle ilgili şunları söyledi; "Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."
Tamer Yılmaz : Çok küçük yaşta bir sürü işte çalışmış, anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakıldıktan sonra orada büyümüştür. Başarılı bir okul hayatı olan Tamer, üniversitede tanıştığı Berrin’le evlenmiş, evliliklerinin ilk yıllarında kızı Damla’yı kucaklarına almışlardır. Çektiği tüm eziyetlere rağmen zorlu hayat şartları Tamer’in içindeki çocuğu susturamamıştır. Tamer, bilgisayar oyunları tasarlayarak hayatını kazanırken, küçük bir şirket kurmuştur. Tasarladığı bilgisayar oyunları dikkat çekmiş ve bir Amerikan şirketi, çok büyük para karşılığında Tamer’in şirketinin yüzde elli birini satın almıştır. Çok sosyal bir insan değil. Suskun, az konuşan zeki bir adam. Zorlu geçen çocukluğunun izlerini taşıyor. Hala bir çocuk gibi kendi kendine oyunlar oynamayı seviyor. Hayatta gerçekten paylaştığı tek şey parası.
Peri Yıldırım Sonad : Peri otuzlu yaşların başlarında, özel bir bankanın güzel, başarılı müdiresi. Genç kızlığa adım attığı yıllarda annesi, sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak için ailesini terk edince büyük hayal kırıklığı yaşamış. Daha sonra iflas eden babasını da kaybedince kız kardeşi Naz’la yapayalnız kalmış. İş adamı Sarper’le evlendikten sonra da kız kardeşiyle birlikte yaşamaya devam etmişlerdir. Sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalığa yakalanan Naz için, kendi hayatından ve sosyal yaşamından ödün vererek, kardeşinin tedavisiyle uğraşmış, onu iyi hissettirmek için her türlü fedakarlığı yapmıştır.
Berrin Yılmaz : Tamer’in üniversitede tanışıp evlendiği güzel eşi. Yetiştirme yurdunda büyüyen, annesi ve babası başında olmayan Tamer’i damat olarak kabul etmeyen babasına karşı çıkmış, onun tüm itirazlarına rağmen Tamer’le evlenmiş. Anne ve babası hayatta değil. İstanbul dışında yaşayan bir ablası, eniştesi ve yeğeni var. Başlarda Tamer’i çözmek için uğraşmış ama daha sonra, bu içine kapanık, az konuşan, duygu ve düşüncelerini fazla paylaşmayan, işkolik adamı olduğu gibi kabul etmiştir. Tamer’e çok aşık. Fedakar bir eş iyi bir anne. Uysal bir yapısı var.
Aysel Yılmaz : Annesi ve babasını küçük yaşta kaybetmiş, akrabalarının yanında onların hizmetlerini görerek büyümüş. Bülent’le tanıştığında onu kurtarıcı olarak görmüş, Bülent de kendisine böyle kayıtsız şartsız teslim olan Aysel’in bağlılığını kullanabileceğini sezdiğinden evlenmiş. Hala kocasını çok çekici bulan ve deli gibi kıskanan Aysel, onu sürekli kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Ama bu konuda başarılı olduğu söylenemez .
Bülent Yılmaz : Çocukluğunda ve gençliğinde annesi tarafından şımartılmış ve el üstünde tutulmuş. Anne ve babasının arka arkaya vefat etmeleriyle, eğitimini tamamlayamadan beş parasız ortada kalmış.Hayatını kazanmak için çaba sarfetmeyi göze alamamış, bir işte dikiş tutturamamış, çalışmaktan utanıyor. Son derece bencil, vurdumduymaz bir adam. Zamanında sorumluluğunu hissetmediği Tamer’in, şimdi kendilerine bakmak zorunda olduğuna inanıyor.