Kötü Kan oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında bilgiler
Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı Kötü Kan dizisi ekran macerasın başladı. Diziseverler, Kötü Kan dizisi oyuncu kadrosu ve karakterlerini merak ediyor. Peki, ü Kan oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında bilgileri derledik.
Kötü Kan dizisinde ekranların tanıdık simaları yer alıyor. Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı Kötü Kan'ın oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor.