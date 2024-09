Kötü Kan oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında bilgiler

Burhan - Levent Ülgen

Şeytan tüyü vardır. Ağzı iyi laf yapar. İkna kabiliyeti şaşırtır. Fiziğine, giyim kuşamına dikkat eder. Hayatta en önem verdiği şey neşesidir. Ona göre ne olursa olsun ne yaşarsa yaşasın neşesini kaybeden, hayattaki pusulasını kaybeder. Emekli başkomiserdir. Hayatın kitaplara, yönetmeliklere sığdırılamayacak karmaşıklıkta olduğunu çok eskiden kavramıştır. O da buna göre davranır. Ona göre ne mutlak bir iyi ne mutlak bir kötü vardır. İnsanın her şeyi yapabileceğini yaşayarak görmüştür. Bazen kendine özgü yöntemleri teamüllerle örtüşmemiş, bazen sınırları zorlayıp çizgileri ucundan aştığı olmuştur ama sonuca ulaşmayı da hep başarmıştır. Cinayet şubede en çetrefilli cinayetleri çözdüğü, narkotik şubeye sürüldüğü zaman Beyoğlu hattında kurduğu istihbarat ağıyla sokak satışını tamamen bitirdiği teşkilatta hala anlatılır. Ona göre her şart yeni durumlar, her yeni durum da kendine has önlem ve tedbir gerektirir. Prensipler de kurallar da yeri gelir eğilir, yeri gelir bükülür. Bir de şunu hep kendine de dostlarına da hatırlatır: haya kısadır ve değiştiremeyeceğin şeylere takılıp kalmak insanı çürütür.