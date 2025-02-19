Kral Kaybederse 2. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti

Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse, dün akşam ekranlara gelen 2. bölümüyle 18 Şubat akşamına damga vurdu.

Kral Kaybederse 2. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, 18 Şubat Salı akşamı 2. bölümüyle ekranlara geldi.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse 2. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti - 2

Kral Kaybederse 2. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti.

Dizi, hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 18 Şubat Salı akşamına damga vurdu.

Kral Kaybederse 2. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti - 3

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kral Kaybederse'nin dün akşamki 2. bölümüne; Kenan ve Özlem'in ihanetinin ortaya çıkması damga vurdu. 

HANDAN'IN KAYBETME KORKUSU

Kral Kaybederse son bölümde; Kenan ile yüzleşmeye cesareti olmayan Handan, gözyaşlarıyla Özlem'e gitti. Olanları Özlem'e anlatan Handan, "Kocamı takip ettim, beni kimle aldatıyor görmek istedim. Ama kapıyı çalamadım, cesaret edemedim" dedi. Kenan'a zaafı olduğunu söyleyen ve eve dönen Handan, Kenan'ı evde görünce şoke oldu.

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Kral Kaybederse 2. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti - 4

Kral Kaybederse'nin 2. bölümü sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları  yaptı:

"Keşke Handan Kenan'ı doğduğuna pişman etse"
"Helal olsun Handan sana"
"Handan'ın bu kadar erken öğrenmesini beklemiyordum"
"Kenan Baran ihanetinin bedelini çok acı ödüyor"
"Her kral bir gün kaybeder"
"Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran"
"Handan şimdi ne yapacak?"
"Kral bu kez gerçekten kaybettin"
"Handan ihaneti affetmeyecek"
"Handan şimdi ne yapacak?"

KRAL KAYBEDERSE 3. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm sonrası Kral Kaybederse 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin  yeni tanıtımına; Özlem ile Handan arasındaki hesaplaşma damga vurdu.

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Kral Kaybederse 2. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti - 5

KADRODA KİMLER VAR?

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kral Kaybederse 2. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti - 6

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan’ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem’in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan’ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan’la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

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