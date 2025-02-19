Kral Kaybederse 2. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti
Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse, dün akşam ekranlara gelen 2. bölümüyle 18 Şubat akşamına damga vurdu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, 18 Şubat Salı akşamı 2. bölümüyle ekranlara geldi.
Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme alıyor.