Kral Kaybederse 3. bölümde neler olacak? "Son sözü kral söyler"

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı "Kral Kaybederse" dizisi, 3. bölümüyle 25 Şubat Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte yeni bölümden ayrıntılar...

Kral Kaybederse 3. bölümde neler olacak? "Son sözü kral söyler" - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, 25 Şubat Salı akşamı 3. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse 3. bölümde neler olacak? "Son sözü kral söyler" - 2

25 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek Kral Kaybederse’nin yeni bölüm konusu ise şöyle;

Kimse kralı terk edemez. O, bitti demeden asla bitmez. O, gitmeden kimse gidemez ve her zaman son sözü kral söyler.

Kral Kaybederse 3. bölümde neler olacak? "Son sözü kral söyler" - 3

Handan’ın, Kenan ve Özlem arasındaki gizli ilişkiyi öğrenmesi üzerine gerilim oldukça artar. Özlem, Kenan’a sürekli onun yanında olduğunu, artık rahat bir şekilde birlikte olabileceklerini söyleyerek Kenan’ı kendisine bağlamaya çalışır.

Kral Kaybederse 3. bölümde neler olacak? "Son sözü kral söyler" - 4

Kral ise her zamanki gibi kral muamelesi görmek ister. Bütün arkadaş çevresi Kenan’a, Handan’ın gönlünü alması gerektiğini söylese de Kenan, kendisini hatalı taraf olarak görmez. Soğukkanlılığını koruyarak, özgüvenli tavırlarla hareket etmeye devam eder.

Kral Kaybederse 3. bölümde neler olacak? "Son sözü kral söyler" - 5

Öte yandan Fadi ise kız kardeşinin kaçışını kolaylaştırabilmek için harekete geçer ve daha fazla para kazanabilmek adına mesai saatlerini artırır. Her geçen gün etrafındaki insanların dikkatini olumlu yönde çekmeyi başaran Fadi, peri masalından uyanıp adeta bir kâbusun içine düşmek üzeredir…

Kral Kaybederse 3. bölümde neler olacak? "Son sözü kral söyler" - 6

KADRODA KİMLER VAR?

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını yürüttüğü Kral Kaybederse dizisinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

Kral Kaybederse, 25 Şubat Salı 20.00’de Star’da.

Kral Kaybederse 3. bölümde neler olacak? "Son sözü kral söyler" - 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kral Kaybederse dizisinin 2. bölümüne; Kenan ve Özlem'in ihanetinin ortaya çıkması damga vurdu.

İşte Kral Kaybederse ikinci bölümde yaşananlar... 

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