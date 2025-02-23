Kral Kaybederse 3. bölümde neler olacak? "Son sözü kral söyler"
Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı "Kral Kaybederse" dizisi, 3. bölümüyle 25 Şubat Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte yeni bölümden ayrıntılar...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, 25 Şubat Salı akşamı 3. bölümüyle ekranlara gelecek.
Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme alıyor.