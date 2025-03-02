Kral Kaybederse 4. bölümde neler olacak?

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kral Kaybederse dizisi, 4. bölümüyle 4 Mart Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte yeni bölümden ayrıntılar...

Kral Kaybederse 4. bölümde neler olacak? - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, 4 Mart Salı akşamı 4. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse 4. bölümde neler olacak? - 2

4 Mart Salı akşamı ekrana gelecek Kral Kaybederse’nin yeni bölüm konusu ise şöyle;

Kenan’ın, Handan’ı küçük düşüren planlarının ardından ikili, soluğu mahkeme salonunda alır. Kenan ve Handan, karşılıklı olarak birbirlerine bir kez daha “evet” derler.

Kral Kaybederse 4. bölümde neler olacak? - 3

Ancak, zamanında hayatlarını birleştiren bu sevgi dolu sözcük, şimdi birlikteliklerini sonlandıran bir veda niteliğindedir.

Kral Kaybederse 4. bölümde neler olacak? - 4

Özlem ise bu süreçte, Kenan ile yaşayacakları birlikteliğin heyecanı içinde geleceğe dair hayaller kurar. Fakat bir süre sonra, Handan’ın gölgesini sürekli üzerinde hisseden Özlem huzursuzluk çıkarmaya başlar. 

Kral Kaybederse 4. bölümde neler olacak? - 5

Kenan’dan gelen hiçbir yardımı kabul etmeyerek kendi ayakları üzerinde durmayı tercih eden Handan ise ister istemez Özlem’in huzursuzluğunu artırır. Handan’ın bu yeni hali, Kenan’ı da rahatsız edecektir.

Kral Kaybederse 4. bölümde neler olacak? - 6

Fadi ise kardeşi Güllü için elinden geleni yapmasına rağmen, onun evliliğine mani olamaz. Artık bütün inancı, yalnızca peri masallarından ibarettir.

Kral Kaybederse 4. bölümde neler olacak? - 7

KADRODA KİMLER VAR?

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan diziye; Handan'ın kendisini terk etmesini hazmedemeyen Kenan Baran'ın sürpriz hamlesi damga vurdu.

İŞTE KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜMÜN DETAYLARI

Kral Kaybederse 4. bölümde neler olacak? - 9

Yapımını OGM Pictures, yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alınıyor.

Kral Kaybederse, 4 Mart Salı 20.00’de Star’da.

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